Pepe Aguilar rompe el silencio sobre la supuesta cancelación de la boda de Ángela Aguilar

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El cantante Pepe Aguilar respondió a preguntas sobre la posposición de la ceremonia religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, sin ofrecer detalles. La pareja había pospuesto el enlace tras presenciar un enfrentamiento armado en su rancho y enfrenta una fuerte crisis mediática por el video “Un Vals”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 08:34 AM.