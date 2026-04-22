Pepe Aguilar rompe el silencio sobre la supuesta cancelación de la boda de Ángela Aguilar

Pepe Aguilar, patriarca de la dinastía Aguilar, respondió brevemente a la prensa sobre la supuesta cancelación de la boda religiosa de su hija Ángela Aguilar y el cantante Christian Nodal. En una entrevista con Ventaneando, el intérprete de música regional mexicano fue cuestionado acerca del evento programado para mayo de 2026 en Zacatecas. Aguilar confirmó que la ceremonia fue pospuesta, pero se limitó a decir “Te acabo de contestar” sin entrar en detalles.
Según declaraciones de Nodal en una entrevista concedida a Telemicro, la decisión de aplazar la boda se tomó después del incidente del 12 de febrero, cuando la pareja presenció un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales y un grupo criminal en el rancho familiar “El Soyate”. Ambos resultaron ilesos, pero el episodio provocó un daño emocional significativo, especialmente en Ángela.
Hasta la fecha, la pareja no ha anunciado una nueva fecha para la ceremonia, prefiriendo esperar a que la situación de seguridad mejore. Paralelamente, el matrimonio atraviesa una crisis mediática tras el lanzamiento del video musical “Un Vals”, que ha generado polémica por el parecido físico de la modelo Dagna Mata con la artista Cazzu y ha avivado rumores de infidelidad contra Nodal.
Voces de la prensa, como los periodistas Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, han afirmado que Ángela y Christian estarían separados, aunque ninguno de los cantantes ha emitido un comunicado oficial al respecto.
En resumen, la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal permanece sin fecha definida, mientras la familia Aguilar y los medios continúan alimentando la especulación sobre el futuro de la relación.