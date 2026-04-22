Janet Jackson declina participar en el biopic “Michael” y la familia Jackson se divide

Durante la premiere mundial de Michael en el Teatro Dolby de Hollywood, LaToya Jackson reveló a Variety que su hermana, la cantante Janet Jackson, fue invitada a participar en el biopic del Rey del Pop y declinó la propuesta de forma amable. “Desearía que todos estuvieran en la película”, comentó LaToya, “pero hay que respetar su decisión”.
El director Antoine Fuqua, quien dirige el proyecto que narra la vida de Michael Jackson, también se mostró diplomático. “Tengo un enorme respeto y cariño por Janet, pero está bien. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa”, declaró.
El elenco y la producción
El papel de Michael recae en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, mientras que Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, Nia Long a Katherine Jackson y Jessica Sula a LaToya. El joven Michael es interpretado por Juliano Valdi. LaToya elogió la actuación de su sobrino, calificándola de “absolutamente fabulosa”.
Según Variety, el director subrayó la necesidad de contar con el respaldo familiar para contar la historia de una figura tan icónica.
Divisiones familiares
El proyecto ha revelado tensiones entre los miembros de la familia. Prince Jackson, hijo mayor de Michael, actúa como productor ejecutivo, mientras que sus hermanos Bigi y Paris no están vinculados al film. Paris Jackson declaró que no tiene participación alguna y que la película “complace a una sección muy específica de los fanáticos”.
Fuentes citadas por el medio indican que Janet y su hermano Randy Jackson se han mantenido distantes del proyecto, influyendo en la postura de Paris. Una fuente comentó: “Paris está escuchando a personas como Janet y Randy, y de ahí proviene gran parte de la reticencia”.
Se reportó que, tras una proyección privada, Janet confrontó a su hermano Jermaine sobre el contenido de algunas escenas, a lo que él respondió: “Vas a perderte esta ola. Estás muy celosa, súbete a la ola”.
En contraste, Jermaine, Jackie y Marlon Jackson respaldaron abiertamente la película y asistieron a la premiere en Gary, Indiana.
Aspectos financieros y controversias
El largometraje se perfila como un éxito comercial, con proyecciones de 60 millones de dólares en su fin de semana de apertura, según el New York Post. Sin embargo, la producción enfrentó contratiempos: el patrimonio de Michael tuvo que aportar hasta 15 millones de dólares para re‑filmaciones, después de que se eliminaran escenas relacionadas con las acusaciones de abuso infantil contra el artista.
La matriarca Katherine Jackson, de 95 años, expresó su emoción tras ver la película: “Mi Michael”.
La ausencia de Janet Jackson en Michael refleja una división interna en la familia Jackson, donde el respeto a decisiones personales convive con la presión de preservar el legado del artista. El film, aunque polémico, avanza con el apoyo de varios miembros de la familia y la expectativa de un público ávido de revivir la historia del Rey del Pop.