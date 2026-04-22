Janet Jackson declina participar en el biopic “Michael” y la familia Jackson se divide

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La hermana de Michael, LaToya Jackson, confirmó que Janet Jackson rechazó amablemente el papel en la película dirigida por Antoine Fuqua. El director y otros miembros de la familia explicaron sus razones, mientras el estreno del film genera expectativas y polémicas internas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/04/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 22/04/2026 08:41 AM.