Adela Micha y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores con flores y risas

El pasado 22 de abril, en el Palenque de Aguascalientes, la aparición de la periodista Adela Micha entre el público del concierto de Christian Nodal llamó la atención de seguidores y medios. Al entregar un ramo de flores al cantante, ambos intercambiaron sonrisas y gestos amistosos, disipando los rumores que surgieron tras la entrevista controvertida de 2025.
En su programa "La Saga", emitido el 23 de abril, Micha comentó con humor: “Me dio, le di, nos dimos… muchos besos que nos dimos. Todo bien, la pasamos muy bien”. Añadió que el esposo de Ángela Aguilar le parecía atractivo y que “Yo sí le daba a Nodal, ¿eh? Es chacalón, tiene lo suyo Nodal. Canta espectacular. Y ese brillantito en el diente se le veía muy bonito en la sonrisa”.
La periodista subrayó que su interacción buscaba “acallar todos los rumores y a los malos pensadores”, reiterando que la relación entre ambos es cordial y profesional. Comentó también, entre risas, la energía del público y el ambiente festivo del evento, restando importancia a cualquier especulación sobre una posible demanda o conflicto.
En 2025, la entrevista que Micha realizó a Nodal generó controversia y alimentó rumores de una posible demanda contra la periodista. Desde entonces, la falta de apariciones conjuntas había alimentado la incertidumbre sobre su relación. Sin embargo, el gesto en la Feria de San Marcos evidencia que los supuestos roces han quedado en el pasado y que ambos mantienen una relación amistosa y respetuosa.
El episodio refuerza la tendencia de los medios a magnificar conflictos entre figuras públicas, mientras que la interacción real entre Micha y Nodal muestra una dinámica basada en el respeto mutuo y la camaradería dentro del espectáculo mexicano.