Adela Micha y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores con flores y risas

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Durante el concierto de Christian Nodal en la Feria de San Marcos, la periodista Adela Micha entregó flores al cantante y, con humor, declaró que le “daba” al artista, dejando en claro que la supuesta tensión surgida tras la polémica entrevista de 2025 ha quedado atrás.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 12:42 PM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 02:12 PM.