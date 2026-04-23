Ángela Aguilar "renace" entre escándalos de Nodal: ¿crisis real o estrategia calculada?

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Periodistas de espectáculos afirman que la cantante Ángela Aguilar estaría aprovechando la crisis mediática con Christian Nodal para lanzar una estrategia de relanzamiento y “limpiar” su reputación, con apoyo de consultores de imagen y su disquera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 10:08 AM.