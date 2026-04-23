Ángela Aguilar "renace" entre escándalos de Nodal: ¿crisis real o estrategia calculada?

En medio de la polémica que envuelve a la pareja musical formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, varios cronistas de espectáculos aseguran que la joven cantante estaría capitalizando los recientes escándalos de su esposo para reposicionar su imagen pública.
Según el reportero Gabriel Cuevas, del programa “Dulce y Picosito”, Ángela Aguilar se encuentra en la Ciudad de México desde el 17 de abril, acompañada por sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. La estancia, más allá de compromisos profesionales, tendría como objetivo definir una campaña de manejo de crisis y relanzamiento musical, con la asesoría del consultor de imagen pública Álvaro Gordoa.
Los periodistas Javier Ceriani y Mandy Fridmann coinciden en que la supuesta separación temporal de la pareja –reportada como abandono de la casa que compartían en Texas– y el aplazamiento de la boda religiosa prevista para mayo, forman parte de una narrativa construida para generar empatía hacia Ángela, presentándola como “víctima” de los escándalos de Nodal, incluido el video de “Un vals” con una modelo parecida a Cazzu y los rumores de infidelidad.
El mismo Cuevas indica que la familia Aguilar habría convocado una reunión con la disquera de la cantante y un nuevo equipo de trabajo para planear el próximo lanzamiento musical, cuyo objetivo sería “limpiar” la imagen de Ángela y reforzar su carrera.
Ángela Aguilar no ha emitido declaraciones directas sobre su vida sentimental ni sobre los rumores de separación. El único comunicado oficial que ha difundido se limitó a rechazar las versiones que la vinculan a conversaciones ajenas a su persona, reiterando su enfoque en la música y en su paz personal.
En paralelo, la cantante lanzó el cover “China de los ojos negros”, homenaje a su abuelo Antonio Aguilar, mientras Christian Nodal se limitó a celebrar un concierto agotado en Aguascalientes, sin pronunciarse sobre la situación familiar.
Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han ofrecido declaraciones públicas que confirmen o desmientan la supuesta separación, dejando abierta la especulación sobre la estrategia de relaciones públicas que, según los expertos, podría estar redefiniendo la percepción del público sobre la joven artista.