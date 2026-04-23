Demanda contra MrBeast por acoso sexual y discriminación a exdirectiva

Una exdirectiva de la compañía de James Stephen Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, presentó una demanda ante un juzgado de Carolina del Norte, Estados Unidos, en la que acusa al creador de contenido y a varios directivos de acoso sexual, discriminación por embarazo y de mantener un entorno laboral marcado por desigualdades de género.
Lorrayne Mavromatis, quien se desempeñó como jefa del departamento de Instagram desde 2022 y fue ascendida en varias ocasiones, relata que durante su permanencia en la empresa fue objeto de comentarios sobre su apariencia física y de reuniones en el domicilio del exdirector general James Warren, primo de Donaldson, donde se le hacía observaciones sobre su vestimenta. Según la denuncia, Warren le indicaba que debía sentirse “halagada” cuando clientes masculinos le hacían propuestas inapropiadas.
La demandante también señala que Donaldson evitaba interactuar profesionalmente con ella, argumentando que su apariencia “tenía cierto efecto sexual” sobre él. Además, menciona la existencia de un documento interno que instruía a los empleados a “empoderar a los hombres durante las grabaciones” y contenía la frase “no, no significa no”.
En 2025, Mavromatis quedó embarazada y afirma que la empresa no le proporcionó información clara sobre sus derechos de maternidad. Alega que, durante el parto, tuvo que atender una reunión de trabajo por temor a represalias y que, tras reincorporarse, fue despedida tres semanas después de su baja por maternidad.
La exdirectiva indica que los hechos han afectado gravemente su salud mental, encontrándose actualmente en tratamiento por depresión. Por su parte, la compañía, con sede en Carolina del Norte y alrededor de 700 empleados, niega las acusaciones.
El caso sigue en curso y podría escalar conforme avance el proceso judicial en Estados Unidos.