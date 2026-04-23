Demanda contra MrBeast por acoso sexual y discriminación a exdirectiva

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Una exdirectiva de la empresa de James Donaldson, alias MrBeast, interpuso una demanda en Carolina del Norte acusando al youtuber y a altos mandos de acoso sexual, trato desigual por embarazo y un ambiente laboral hostil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 09:39 AM.