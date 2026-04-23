Fallece el polémico youtuber y escritor paranormal David Wilcock a los 53 años

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de David Wilcock, uno de los creadores de contenido más controvertidos del ámbito paranormal, a los 53 años. El suceso ocurrió el 20 de abril en su residencia de Nederland, Colorado, y ha sido clasificado oficialmente como un suicidio.
Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder, los agentes acudieron a la propiedad tras recibir un reporte de emergencia. Al llegar, localizaron a Wilcock armado fuera de su casa y, minutos después, se constató una herida de bala autoinfligida que provocó su muerte. El caso se cerró bajo los protocolos de salud mental, sin indicios de intervención externa.
En sus redes sociales, el autor había publicado mensajes en los que describía una presión emocional considerable y describía su situación personal como “crítica”. Estas declaraciones, difundidas horas antes del incidente, han alimentado el debate entre sus seguidores y críticos.
Wilcock alcanzó fama global gracias a su participación constante en la serie Ancient Aliens y a sus conferencias sobre la “Ley del Uno”. Se autodenominó reencarnación de Edgar Cayce, el “profeta durmiente”, y dedicó tres décadas a divulgar supuestos planes de “divulgación completa” sobre tecnología extraterrestre.
El anuncio de su muerte provocó reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático. La congresista Anna Paulina Luna confirmó públicamente el deceso, mientras que diversos colegas del medio paranormal expresaron su pesar y, en algunos casos, cuestionaron la versión oficial, vinculando su fallecimiento a sus investigaciones sobre redes de poder y el fenómeno ovni.
Las autoridades locales han reiterado que la causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida y que el caso se encuentra cerrado. Sin embargo, la comunidad de seguidores de Wilcock sigue dividida entre aceptar el informe forense y mantener la sospecha de una posible conspiración relacionada con sus investigaciones.
David Wilcock deja un legado polémico que, a lo largo de más de tres décadas, influyó en la cultura popular de la ufología y la espiritualidad alternativa, generando tanto fervor como controversia entre sus seguidores.