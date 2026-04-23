Fallece el polémico youtuber y escritor paranormal David Wilcock a los 53 años

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David Wilcock, figura central de la ufología y la teoría de la conciencia alternativa, se quitó la vida en Nederland, Colorado, el 20 de abril. Las autoridades confirmaron una herida de bala autoinfligida tras un breve enfrentamiento con agentes del sheriff.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 09:02 AM.