Franco Escamilla genera polémica en redes al afirmar que la gente odia el privilegio ajeno

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El comediante Franco Escamilla, invitado al podcast “Creativo” de Roberto Martínez, declaró que la gente no está en contra del privilegio, sino de no ser privilegiada, provocando un intenso debate en X y otras plataformas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 11:25 AM.