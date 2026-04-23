Franco Escamilla genera polémica en redes al afirmar que la gente odia el privilegio ajeno

Franco Escamilla volvió a ser invitado al podcast Creativo, conducido por el influencer Roberto Martínez, donde abordó su evolución creativa y temas personales. En el transcurso de la entrevista, el humorista lanzó una frase que se volvió viral: “La gente no está en contra del privilegio, está en contra de no ser privilegiado”. La declaración encendió una discusión en redes sociales, sobre todo en X, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan su punto de vista y quienes lo critican.
Durante la charla, Escamilla explicó que, a su parecer, la mayoría de las personas “odian el privilegio ajeno” y que esa reacción le resulta incomprensible. Citó ejemplos de comentarios que escuchaba, como “Fulano nada más porque nació en una familia de dinero, así qué chiste…”. El comediante añadió que, si él hubiera nacido en esa misma familia, quizá no habría renunciado al dinero, y que muchos “pretenden hacer su propia historia” para luego volver a depender de recursos familiares.
Escamilla recordó a un compañero de preparatoria, apodado “El sapo”, quien decidió estudiar administración de empresas para administrar los negocios familiares, asegurando que tendría un empleo bien pagado y que todo sería suyo. El humorista contrastó esa mentalidad con su propia situación actual: “Con las inversiones que estoy buscando hacer, no son solo para mantener un estilo de vida; quiero que mis hijos mantengan un estilo de vida”. Añadió que lleva a sus hijos a reuniones con asesores financieros, algo que él mismo no recibió.
El fragmento de la entrevista se viralizó y provocó dos corrientes de opinión:
Franco Escamilla, conocido por su humor autocrítico, ha vuelto a estar en el centro de la controversia al abordar la compleja relación entre privilegio, percepción social y movilidad económica. Mientras algunos lo ven como un espejo de la desigualdad latente en México, otros lo acusan de justificar su propio ascenso económico. La conversación sigue abierta, reflejando la sensibilidad del tema en la esfera pública.