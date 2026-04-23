Madre de Carolina Flores exige entrega de la suegra sospechosa del feminicidio en Polanco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el homicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido el 15 de abril en un departamento de Polanco, bajo el protocolo de feminicidio. La principal sospechosa es Erika Herrera, suegra de la víctima.
El esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, informó a la madre de la joven, Reina Gómez Molina, del crimen un día después, alegando que retrasó la denuncia para proteger al bebé de ocho meses que ambos tenían. En entrevista con el programa Desiguales, la madre de la víctima dirigió un mensaje directo a la supuesta responsable, pidiéndole que se entregue a las autoridades: “No tengo miedo… si la señora me está escuchando, por favor, entréguese”.
Gómez Molina explicó que el esposo de su hija le notificó la muerte el 16 de abril a las 13:35 h, mientras se encontraba en la fiscalía, y que él había grabado videos con instrucciones de alimentación para el bebé en caso de ser detenido. Además, señaló que el propio Alejandro le dijo: “Es que mi mamá le disparó”.
Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Erika Herrera, quien sigue prófuga. La familia y la opinión pública exigen que se haga justicia y que la responsable sea localizada y procesada.