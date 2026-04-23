Madre de Carolina Flores exige entrega de la suegra sospechosa del feminicidio en Polanco

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Reina Gómez Molina, madre de la exreina de belleza asesinada, lanzó un llamado público a Erika Herrera, principal sospechosa y supuesta madre de la agresora, para que se entregue a la justicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/04/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 23/04/2026 03:15 PM.