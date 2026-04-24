Bob Dylan estará en el AVA Amphitheater Del Casino Del Sol

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El icónico cantautor se presentará el 24 de junio en el AVA Amphitheater, prometiendo un recorrido por sus grandes clásicos ante miles de fanáticos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 24/04/2026 08:58 AM.