Bob Dylan estará en el AVA Amphitheater Del Casino Del Sol

Los amantes de la música en el sur de Arizona tienen una cita imperdible: el legendario Bob Dylan ofrecerá un concierto el próximo 24 de junio de 2026 en el AVA Amphitheater, ubicado dentro del Casino Del Sol.
Con más de seis décadas de trayectoria, Dylan es considerado una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Desde los años 60, su estilo —una mezcla de folk, rock y blues con una lírica profundamente poética— ha marcado generaciones y redefinido el panorama cultural.
El repertorio promete un recorrido por algunos de sus temas más icónicos, como “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the Wind” y “Knockin’ on Heaven’s Door”, canciones que siguen vigentes tanto para quienes crecieron con su música como para nuevas audiencias atraídas por su autenticidad.
Ganador de múltiples premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, además de Grammys, un Óscar y la Medalla Presidencial de la Libertad, Dylan continúa siendo una figura clave en la historia musical.
El concierto forma parte de la cartelera 2026 del recinto, un espacio al aire libre con capacidad para cinco mil personas que se ha consolidado como uno de los principales foros de espectáculos en la región. La experiencia se complementa con la oferta gastronómica, de entretenimiento y hospedaje del complejo.
Los boletos estarán disponibles a través del sitio oficial del recinto. Una oportunidad única para ver en vivo a una leyenda cuya música ha trascendido generaciones.