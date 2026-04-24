Emiliano Aguilar unirá fuerzas con Cazzu: ¿Venganza musical contra Nodal y Ángela?

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El rapero Emiliano Aguilar confirmó una próxima colaboración con la trapera argentina Cazzu, mientras la familia Aguilar es foco de especulaciones sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/04/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 24/04/2026 09:49 AM.