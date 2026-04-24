Emiliano Aguilar unirá fuerzas con Cazzu: ¿Venganza musical contra Nodal y Ángela?

En una conferencia de prensa celebrada el 23 de abril de 2026 en el restaurante TKLA, en Ontario, el rapero mexicano Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, anunció que está trabajando en una canción junto a la trapera argentina Cazzu. "Se viene una rola con Cazzu", declaró el artista, calificando el proyecto como la realización de un deseo que antes consideraba improbable.
El anuncio coincidió con una oleada de rumores que rodean a la familia Aguilar, particularmente sobre la supuesta crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y el cantante sonorense Christian Nodal. Desde junio de 2024, la pareja ha sido objeto de críticas y especulaciones en redes sociales, y recientemente periodistas como Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante han insinuado una posible separación.
Durante la misma rueda de prensa, el productor Oliver Galicia, integrante del equipo de Emiliano, precisó que "se está trabajando para hacerlo posible" y que aún no se ha definido una fecha de lanzamiento ni se ha recibido confirmación oficial por parte de Cazzu.
El contexto familiar se intensifica con la polémica generada por el video del tema "Un Vals" de Nodal, publicado el 9 de abril, en el que la modelo Dagna Mata fue comparada visualmente con Ángela Aguilar y Cazzu, provocando críticas y acusaciones de falta de respeto. Emiliano Aguilar utilizó sus redes sociales para condenar el video, señalando que atenta contra la dignidad de su hermana y de la artista argentina, a quien ha respaldado públicamente durante los últimos dos años.
En sus declaraciones, Emiliano también aclaró que su propia canción "Harley y Guasón" se realizó de manera natural y sin la intervención de ex parejas, agradeciendo el apoyo recibido por su trabajo.
Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para el lanzamiento del dueto, y Cazzu no ha emitido comentarios oficiales al respecto. La noticia sigue en desarrollo mientras la atención mediática permanece centrada en la vida personal de los miembros de la familia Aguilar y en la creciente rivalidad entre Nodal y Cazzu.