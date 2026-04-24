Denuncian a Marisela por presunta amenaza de muerte contra asistente de su esposo Shuki

Una denuncia presentada en los tribunales de California coloca a la cantante mexicana Marisela, conocida como “La Dama de Hierro”, en el centro de una posible investigación penal por presuntas amenazas de muerte contra Ángela, asistente personal de su esposo, el empresario israelí Shaol “Shuki” Amar.
Según el periodista Javier Ceriani, Ángela relató que dos hombres se presentaron en una propiedad vinculada a Shuki bajo el pretexto de entregar un “regalo”. Uno de ellos, descrito como de complexión robusta y rasgos europeos, la insultó, la fotografió y la grabó sin su consentimiento. En ese momento, la asistente asegura haber escuchado la frase: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”, refiriéndose a Marisela.
Ángela sostiene que Marisela estaba al teléfono durante el incidente y que habría dado indicaciones en tiempo real. Además, el empresario habría pedido a la asistente que no presentara una denuncia formal para evitar problemas legales y proteger su matrimonio con la cantante. Ante la presión, Ángela decidió hacer pública su versión por temor a represalias.
Hasta el momento, Marisela no ha emitido ninguna declaración oficial. La ausencia de pronunciamiento mantiene la incertidumbre sobre si el caso se limitará a una disputa interna o si se convertirá en una causa penal en California.
El contexto personal de la pareja ha sido descrito como “intenso, inestable y marcado por constantes discusiones y reconciliaciones”. Fuentes cercanas atribuyen parte del clima tenso al carácter fuerte de la cantante y, en ocasiones, al consumo de alcohol.
Marisela Esqueda, nacida en Los Ángeles en 1966, debutó en la música en la década de los ochenta y alcanzó la fama tras su participación en “Siempre en domingo”. Con más de 41 millones de discos vendidos, es una de las voces más influyentes de la música romántica en español. Sin embargo, la posible acusación penal vuelve a poner su nombre en el foco mediático, más allá de los escenarios.
Las autoridades de California aún no han emitido pronunciamiento oficial sobre la apertura de una investigación. Mientras tanto, seguidores y la industria del espectáculo siguen atentos a la evolución del caso.