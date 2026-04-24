Denuncian a Marisela por presunta amenaza de muerte contra asistente de su esposo Shuki

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Una denuncia pública en EE. UU. acusa a la cantante Marisela de haber amenazado de muerte a Ángela, asistente cercana de su esposo Shaol “Shuki” Amar, lo que podría derivar en un proceso penal en California.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/04/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 24/04/2026 11:31 AM.