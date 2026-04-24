¡Guerra de contratos! Poncho de Nigris exhibe a Karely Ruiz: "No es esclava, pero sí deudora"

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El conductor y empresario Poncho de Nigris reveló una cláusula del contrato de Karely Ruiz con Ring Royale que prohíbe a la modelo participar en competencias de boxeo durante seis meses, generando polémica tras su inclusión en el evento Supernova sin su autorización.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/04/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 24/04/2026 10:23 AM.