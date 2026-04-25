Bruce Dickinson critica la digitalización de los conciertos y defiende lo analógico en CCXP 2026

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En su intervención en la CCXP 2026, el vocalista de Iron Maiden denunció la invasión de la IA y la cultura de grabar en vez de vivir los shows, abogando por la experiencia analógica y adelantando detalles de su próximo álbum.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/04/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 25/04/2026 01:09 PM.