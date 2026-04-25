Bruce Dickinson critica la digitalización de los conciertos y defiende lo analógico en CCXP 2026

En el primer día de la Convención de Cultura eXtraterrestre y Pop (CCXP) 2026, uno de los invitados más esperados, Bruce Dickinson, vocalista de la legendaria banda británica Iron Maiden y piloto profesional, generó polémica al lanzar una cruda crítica contra la forma en que se viven los conciertos en la era digital.
Durante su conferencia, Dickinson señaló que la mayoría del público prefiere grabar los espectáculos con sus teléfonos móviles o dispositivos de inteligencia artificial, en lugar de disfrutar del momento. "Cuando el concierto se convierte en un contenido para redes, se pierde la esencia del espectáculo", afirmó el cantante, añadiendo que la sobreexposición de la tecnología “deshumaniza la experiencia”.
El artista también defendió el valor de lo analógico. Según Dickinson, los “errores y limitaciones de los formatos analógicos” aportan una dimensión humana que la perfección digital no puede replicar. “Los vinilos, las cintas y los equipos de sonido clásicos tienen una imperfección que nos recuerda que estamos vivos”, explicó, mientras recordaba sus primeros conciertos en los años 80.
Además de su postura sobre la tecnología, Dickinson sorprendió a los asistentes al revelar avances de su próximo álbum, aún sin título oficial. El cantante mostró fragmentos de varias pistas a un grupo reducido de invitados, describiendo el trabajo como “una mezcla de raíces clásicas de Iron Maiden con influencias contemporáneas”. Sin embargo, indicó que el lanzamiento oficial se pospondrá para permitir una campaña de promoción adecuada.
La intervención de Dickinson ha reavivado el debate sobre el papel de la inteligencia artificial y la cultura de la grabación en la industria musical. Mientras algunos fans aplauden su defensa del “sentir en vivo”, otros consideran que la documentación digital es una forma legítima de preservar recuerdos.
La CCXP 2026 continuará con su agenda de paneles, presentaciones y lanzamientos, y se espera que el tema de la tecnología en la música siga siendo uno de los focos de discusión durante el resto del evento.