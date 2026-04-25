Kika Édgar revela choque séptico tras apendicitis por salmonella

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La cantante explicó que una infección de salmonella derivó en apendicitis y un choque séptico que puso en riesgo su vida; ya se encuentra en proceso de recuperación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/04/2026 10:46 AM.
En Espectáculos y editada el 25/04/2026 12:15 PM.