Kika Édgar revela choque séptico tras apendicitis por salmonella

La intérprete Kika Édgar rompió el silencio en una conferencia de prensa el 25 de abril de 2026, al detallar la grave crisis de salud que la llevó al hospital en marzo pasado. Según sus propias palabras, una infección por salmonella contraída durante un viaje a Sonora se complicó, provocándole apendicitis y, posteriormente, un choque séptico que amenazó su vida.
"Fue algo bastante difícil que pasé en mi vida", manifestó la cantante, quien señaló que tanto ella como varios familiares contrajeron la bacteria. La inflamación generada por la salmonella desencadenó una apendicitis que requirió cirugía de urgencia. La falta de un tratamiento oportuno agravó la situación, permitiendo que la infección se diseminara al torrente sanguíneo y desencadenara sepsis, culminando en choque séptico.
Los médicos intervinieron de inmediato, realizando una apendicectomía de emergencia y estabilizando la presión arterial de la artista en una unidad de cuidados intensivos. El cuadro, aunque poco frecuente, está documentado en la literatura médica como una secuencia posible cuando una infección gastrointestinal se vuelve sistémica.
Actualmente, Kika Édgar se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica. La cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró la importancia de atender a tiempo los síntomas de infecciones alimentarias.
La salmonella, bacteria transmitida principalmente por alimentos o agua contaminados, suele causar diarrea, fiebre y dolor abdominal. En la mayoría de los casos la infección es autolimitada, pero puede derivar en complicaciones graves como la descrita por la artista, subrayando la necesidad de una atención médica temprana.