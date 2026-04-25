Yolanda Andrade exige a la presidenta Sheinbaum frenar la ola de violencia y desapariciones

En medio de su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la conductora Yolanda Andrade utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un llamado directo y contundente a la presidenta del Gobierno federal, Claudia Sheinbaum, exigiendo acciones urgentes frente a la escalada de violencia y desapariciones que azotan al país.
Andrade inició su mensaje con una descripción desgarradora: “Hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor y hay algo a lo que estamos acostumbrándonos: a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan”. A partir de ahí, la presentadora cuestionó la respuesta institucional, señalando el sufrimiento de las familias y el “corazón de esas madres desesperadas” que esperan el regreso de sus hijos.
El reclamo se dirigió de forma explícita a la presidenta: “Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento. Yo como ciudadana mexicana amo a mi país”. A continuación, Andrade elevó el tono, exigiendo que el Ejecutivo federal “saque la garra” y actúe sin dilación.
Entre las peticiones concretas, la conductora solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la reapertura del caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, entre los que se encuentra su medio hermano Rommel Andrade. “No puede mi corazón quedarse callado. Yo no puedo ser cómplice de gente tan mala”, afirmó.
El llamado de Andrade se produce en un contexto de presión internacional. Durante la visita del relator de la ONU, Volker Türk, el Gobierno federal debe presentar las acciones implementadas contra la desaparición forzada. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha solicitado evaluar la situación bajo el artículo 34 de la Convención Internacional, lo que podría escalar el tema a la Asamblea General si se comprueban prácticas sistemáticas.
Andrade también denunció la “normalización de la violencia”, advirtiendo que la sociedad se está acostumbrando a la desaparición de personas. Cerró su mensaje con un llamado a la unidad: “Vamos a unirnos, México. Podemos. No vamos a ser la generación de la vergüenza”.
A pesar de su delicado estado de salud, la conductora reafirmó su intención de seguir activa en el debate público, recibiendo elogios de figuras públicas y usuarios de redes sociales que valoraron su valentía y honestidad.