Yolanda Andrade exige a la presidenta Sheinbaum frenar la ola de violencia y desapariciones

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La conductora Yolanda Andrade, quien lucha contra la ELA, lanzó un emotivo llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe de inmediato contra la creciente violencia y los casos de desapariciones en México, señalando casos específicos y pidiendo la reapertura de investigaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/04/2026 11:32 AM.
En Espectáculos y editada el 25/04/2026 01:00 PM.