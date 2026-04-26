David y Victoria Beckham pierden esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

La familia Beckham atraviesa un periodo de distanciamiento que ya supera el año, según fuentes cercanas a Page Six. David y Victoria Beckham se muestran “sorprendidos” y “tristes” por la duración del conflicto con su hijo mayor, Brooklyn, y admiten que las esperanzas de una reconciliación en el corto plazo se están desvaneciendo.
El distanciamiento se ha mantenido constante: Brooklyn no ha asistido a eventos familiares relevantes, como los desfiles de moda de su madre o las celebraciones vinculadas a su padre. La comunicación del joven se limita a intercambios esporádicos con sus abuelos, y no ha participado en la reciente presentación de la colección colaborativa de Victoria con Gap en Nueva York, donde estuvo acompañada por David y sus hijos menores.
En enero, Brooklyn publicó en redes sociales un mensaje declarando que no deseaba reconciliarse con su familia, argumentando que defendía su postura de forma independiente. Ese comunicado marcó un punto de inflexión y ha sido interpretado como una señal de distanciamiento sostenido, sin que su esposa, Nicola Peltz Beckham, haya influido decisivamente en la decisión.
El origen del conflicto se remonta a desacuerdos surgidos tras la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, lo que ha generado versiones contradictorias y dificultado una narrativa única. Mientras tanto, la familia planeaba pasar tiempo juntos durante el Mundial en Estados Unidos, pero las fuentes afirman que “las esperanzas de que se arregle algo para entonces se están desvaneciendo”.
Victoria Beckham, en entrevistas recientes, ha reiterado su compromiso con sus hijos, afirmando que siempre los ponen en primer lugar y que ha aprendido a no prestar atención al ruido mediático. Aun así, el impacto del distanciamiento se ha sentido en todos los hijos Beckham, que antes eran “muy unidos”.
Según los informantes, los padres mantienen la disposición de conversar cuando Brooklyn lo desee: “Cuando Brooklyn quiera, David y Victoria estarán ahí para hablar”. Por el momento, la situación permanece congelada, sin indicios visibles de un acercamiento próximo.