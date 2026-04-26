David y Victoria Beckham pierden esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

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Tras más de un año de distanciamiento, los Beckham están sorprendidos y tristes por la falta de acercamiento con Brooklyn, y las expectativas de una reconciliación antes del Mundial se desvanecen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/04/2026 10:31 PM.
En Espectáculos y editada el 26/04/2026 10:41 PM.