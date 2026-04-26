Kim Shantal se desmaya antes de Supernova Génesis: ¿Se cancela su pelea contra Karely Ruiz?

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La influencer Kim Shantal colapsó durante un entrenamiento previo a su combate en Supernova Génesis, generando dudas sobre su participación. El equipo médico la atiende y evaluará si podrá enfrentar a Karely Ruiz este domingo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/04/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 26/04/2026 08:32 AM.