Kim Shantal se desmaya antes de Supernova Génesis: ¿Se cancela su pelea contra Karely Ruiz?

Kim Shantal sufrió un desmayo durante una sesión de entrenamiento de alta exigencia en el reality Supernova Génesis, lo que puso en tela de juicio su presencia en el combate programado contra Karely Ruiz. El incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, obligó al personal médico del evento a intervenir de inmediato.
Según los primeros reportes, la caída se debió a una supuesta baja presión arterial provocada por el agotamiento físico. El equipo médico la trasladó a una zona de observación donde se están realizando pruebas para determinar su estado de salud y la viabilidad de que continúe en la competencia.
Kim Shantal informó a sus seguidores a través de Instagram que se encuentra bajo observación y que los médicos están evaluando su capacidad para pelear. Agradeció el apoyo recibido y aseguró que está en proceso de recuperación mientras se define su participación.
El combate entre Kim Shantal y Karely Ruiz forma parte de la cartelera oficial de Supernova Strikers: Génesis 2026, programado para el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México y transmitido por Netflix. Originalmente, Shantal debía enfrentar a la influencer Lupita Villalobos, quien fue dada de baja por un hematoma subdural, lo que llevó a la sustitución de último momento por Karely Ruiz.
Hasta el momento, la organización del reality no ha emitido un comunicado definitivo. La decisión final dependerá de los resultados médicos, que considerarán factores como la presión arterial, el nivel de desgaste físico y la recuperación tras el episodio.
Los aficionados y seguidores del programa esperan la confirmación oficial para saber si la pelea se llevará a cabo según lo previsto o si será reprogramada.