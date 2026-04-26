Lizbeth Rodríguez dice que pelearía en Ring Royale o Supernova si le llegan al precio

Lizbeth Rodríguez, una de las influencers más seguidas del país, declaró que aceptaría subir al ring en los eventos de boxeo espectáculo Ring Royale o Supernova siempre y cuando le llegue una propuesta económica que considere adecuada. La entrevista concedida a Infobae México reveló que su decisión está guiada por una lógica profesional y no por impulsos personales.
Ring Royale, impulsado por Poncho de Nigris, se ha posicionado como uno de los shows más vistos en internet, mientras que Supernova sigue una línea similar, ofreciendo producción de alto nivel y duelos inesperados que generan gran expectativa en redes sociales.
En conclusión, la creadora de contenido mantiene abierta la puerta a los combates, siempre que la propuesta económica sea suficiente y el enfrentamiento aporte valor a su carrera y proyección en el mundo digital.