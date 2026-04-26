Lizbeth Rodríguez dice que pelearía en Ring Royale o Supernova si le llegan al precio

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La creadora de contenido confirmó su disposición a participar en los eventos de boxeo espectáculo Ring Royale y Supernova, siempre que la oferta económica sea suficiente. En entrevista con Infobae México, Rodríguez explicó que su motivación es profesional y que la rivalidad debe traducirse en una propuesta que justifique el esfuerzo y la exposición.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/04/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 26/04/2026 08:54 AM.