Michael supera a Bohemian Rhapsody y se convierte en el biopic musical con mejor apertura

El largometraje Michael, biografía musical del Rey del Pop, debutó con una recaudación mundial de 314 millones de dólares en su primer fin de semana, según datos de Variety. La cifra incluye 217 millones en mercados internacionales y 97 millones en Estados Unidos, estableciendo el mayor debut de la historia para un biopic.
El récord anterior lo ostentaba Straight Outta Compton (2015), que abrió con 60 millones de dólares en territorio estadounidense. Michael no solo superó esa marca, sino que también dejó atrás a Bohemian Rhapsody (2018), cuya apertura fue de 51 millones de dólares, aunque la película de Queen alcanzó 910 millones a nivel global en su ciclo comercial.
Con 314 millones, Michael se posiciona como el segundo estreno más taquillero del año en EE. UU., solo detrás de Super Mario Galaxy: la película, que acumuló 131 millones en su primer fin de semana y supera los 800 millones a nivel mundial.
El proyecto, con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, fue coproducido por Lionsgate, Universal Pictures y el estate de Michael Jackson. Dirigido por Antoine Fuqua y guionado por John Logan, cuenta con Jaafar Jackson (sobrino del artista) como protagonista, junto a Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier y Mike Myers.
Aunque la crítica ha sido mayormente desfavorable (solo el 38 % de reseñas positivas en Rotten Tomatoes), el público respondió con entusiasmo: CinemaScore le otorgó una “A‑”, y PostTrak indica que el 61 % de los espectadores fueron mujeres y el 66 % mayores de 25 años.
El formato IMAX aportó 13,8 millones de dólares en EE. UU. (14 % de la taquilla nacional) y 24,5 millones a nivel global, marcando el mejor debut en ese formato para un biopic musical.
El éxito representa el mayor ingreso para Lionsgate en más de una década, superando a Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015). Si la tendencia continúa y supera los 700 millones de dólares, la película se ubicará entre las producciones más rentables de la compañía, lo que ya ha motivado a Lionsgate a evaluar una segunda entrega sobre la vida del artista.