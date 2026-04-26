Michael supera a Bohemian Rhapsody y se convierte en el biopic musical con mejor apertura

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El biopic de Michael Jackson recaudó 314 millones de dólares en su primer fin de semana, rompiendo récords de taquilla y superando a “Bohemian Rhapsody” como la apertura más alta de un biopic musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/04/2026 10:23 PM.
En Espectáculos y editada el 26/04/2026 10:48 PM.