Aaron Mercury celebra su nocaut contra Mario Bautista y anuncia nuevo reto en Supernova

En la Arena Ciudad de México, el creador de contenido Aaron Mercury se impuso de forma contundente contra Mario Bautista, logrando un nocaut en menos de dos minutos durante el evento Supernova: Génesis 2026, la primera transmisión en vivo de Netflix para Latinoamérica.
El combate, que se resolvió en el primer round, fue el punto álgido de una noche repleta de celebridades, músicos y figuras de internet. Mercury, participante de La Casa de los Famosos, conectó una serie de golpes certeros que culminaron con un golpe final que dejó a Bautista sin respuesta. Tras el conteo, el cantante Ozuna subió al cuadrilátero para entregar el cinturón del campeonato al vencedor.
El influencer también reflexionó sobre el impacto personal de la victoria: «Estoy viviendo en otra realidad. Con esfuerzo se logra todo… lo di todo». Sus palabras resaltan la importancia que le otorga al triunfo, no solo como espectáculo, sino como un paso decisivo en su carrera.
El éxito de Supernova: Génesis 2026 se consolidó al combinar música, entretenimiento y combates, posicionándose como uno de los eventos más vistos en la plataforma para la audiencia latinoamericana.