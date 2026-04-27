Aaron Mercury celebra su nocaut contra Mario Bautista y anuncia nuevo reto en Supernova

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Tras derrotar a Mario Bautista por nocaut en el primer round del evento Supernova: Génesis 2026, Aaron Mercury declaró haber previsto el final y lanzó un desafío a Juan de Dios Pantoja, consolidando su ascenso en el mundo de los combates de influencers.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:20 AM.