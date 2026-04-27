Cantante Gabrielle Carrington (ex‑X Factor) acusada de asesinato tras atropellar a influencer

La cantante y modelo británica Gabrielle Carrington, conocida en redes como RielleUK y exfinalista del programa The X Factor, fue arrestada y acusada de asesinato tras atropellar mortalmente a la influencer Klaudia Zakrzewska, alias Klaudiaglam, en la madrugada del pasado viernes cerca del club nocturno Inca London, en el barrio de Soho.
Según los informes policiales, Carrington conducía un Mercedes y chocó contra un guardia de seguridad y una mujer que se encontraban en la acera. Posteriormente, el vehículo pasó por encima de Zakrzewska y, mientras la víctima permanecía bajo el automóvil, la cantante realizó una maniobra de reversa que agravó las lesiones. Dos personas resultaron heridas, pero la influencer sucumbió a sus heridas y fue declarada muerta a los 32 años.
Las pruebas de alcoholemia realizadas a Carrington mostraron un nivel de alcohol superior al límite legal permitido. La cantante compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster bajo cargos de intento de asesinato y conducción bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía de la Corona ha decidido elevar los cargos a asesinato y la acusada permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza.
Se ha programado una nueva audiencia en el tribunal de Old Bailey, donde se formalizará la acusación de homicidio y se establecerá el calendario para el juicio oral. Mientras tanto, la comunidad de seguidores de ambas figuras ha expresado su consternación y ha pedido justicia para la víctima.
Gabrielle Carrington, de 31 años, formó parte del grupo musical Miss Dynamix en 2013 y mantiene una activa presencia en redes sociales bajo el nombre de RielleUK. Por su parte, Klaudia Zakrzewska, de origen polaco y radicada en el Reino Unido, llevaba más de una década trabajando como modelo digital e influencer de estilo de vida.