Cantante Gabrielle Carrington (ex‑X Factor) acusada de asesinato tras atropellar a influencer

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La exconcursante de ‘The X Factor’, Gabrielle Carrington, fue detenida en Londres bajo cargos de asesinato después de que su Mercedes arrollara a la influencer polaca‑británica Klaudia Zakrzewska. La víctima falleció a los 32 años y la Fiscalía de la Corona ha elevado la acusación a homicidio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:27 AM.