Le ponen otra canción, el bochornoso fallo que dejó en shock a Carin León

El domingo 27 de abril se celebró una nueva edición del Supernova Génesis, un espectáculo de boxeo amateur que reúne a celebridades de internet y artistas musicales. Tras una serie de combates exitosos, el programa incluyó un breve concierto de la cantante regional mexicana Carin León, programado antes de la pelea estelar entre Alana Flores y Flor Vigna.
El show transcurrió con normalidad hasta que la producción, por un error técnico, reprodujo una pista equivocada. En lugar de la canción prevista, “No es por acá”, sonó un tema que no pertenecía al repertorio de la artista. Ante la confusión, Carin León comentó entre risas: “Esa canción no es mía”. La producción intentó corregir la falla, pero volvió a reproducir otro tema incorrecto.
Sin solución a la vista, la cantante tomó la iniciativa y, acompañada por su banda, cantó a capella un fragmento de su propio tema. Tras la improvisación, ofreció disculpas al público: “Disculpas de parte de la producción y de su servidor”. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas: algunos criticaron la falta de respuesta de la producción, mientras que otros cuestionaron la reacción de Carin León al estar acompañada de su banda.
Posteriormente, la artista utilizó sus historias de Instagram para reiterar su disculpa y confirmar que se trató de un error técnico. Hasta la fecha, la producción de Supernova Génesis no ha emitido un comunicado oficial.
El evento concluyó con la presentación de los resultados de las seis peleas entre creadores de contenido e influencers, aunque los detalles de los ganadores no fueron incluidos en este reporte.