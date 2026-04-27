Le ponen otra canción, el bochornoso fallo que dejó en shock a Carin León

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Durante el evento de boxeo amateur Supernova Génesis, la cantante de música regional mexicana Carin León sufrió una equivocación de la producción que reprodujo canciones ajenas a su repertorio. Ante la imposibilidad de corregir el error, la artista interpretó a capella parte de su tema “No es por acá”, generando gran repercusión en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:31 AM.