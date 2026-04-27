Irina Baeva confirma que su ruptura con Gabriel Soto se debió a infidelidades

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La actriz Irina Baeva reveló en el programa “Monste & Joe” que la causa de la separación de seis años con Gabriel Soto fueron sus supuestas infidelidades, desmintiendo versiones sobre incompatibilidad de agenda y subrayando su apoyo durante la enfermedad del actor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 10:37 AM.