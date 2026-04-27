Irina Baeva confirma que su ruptura con Gabriel Soto se debió a infidelidades

Irina Baeva confirmó este lunes en el programa Monste & Joe, transmitido por Unicable, que la única razón por la que puso fin a su relación de seis años con Gabriel Soto fueron sus infidelidades. La actriz, acompañada por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, describió el momento decisivo cuando descubrió mensajes comprometidos y declaró: “Mi mente se tronó y dije: ‘es hasta aquí’”.
Durante la entrevista, Baeva descartó las hipótesis de incompatibilidad de agenda o falta de interés mutuo, señalando que el factor determinante fue el comportamiento del actor. Asimismo, aclaró que su apoyo a Soto fue constante durante su proceso de salud, y que la ruptura no estuvo vinculada a la enfermedad, sino al trato irrespetuoso que recibió, calificándolo de “muy irrespetuoso y verbal”.
La actriz recordó que, en un momento anterior, intentó contactar a Soto para reconciliarse, pero él la evitó. Además, refutó los señalamientos de falta de solidaridad, asegurando que estuvo presente “cuando hay que estar”.
El público reaccionó en redes sociales, predominando comentarios que calificaron la situación de “karma”, aludiendo a una supuesta infidelidad previa de Soto con la madre de sus hijas, Geraldine Bazán. Comentarios como “La inocente se dice” y “Karma” se difundieron ampliamente.
Gabriel Soto, por su parte, ha mantenido silencio ante las acusaciones, sin emitir declaraciones oficiales sobre los presuntos actos de infidelidad o violencia psicológica. Irina Baeva, sin embargo, afirmó que este episodio constituye un “capítulo cerrado” tanto en su vida profesional como privada.
Las reacciones de otros famosos, como Pepillo y Martha, también se hicieron notar, sumándose al debate que ha generado la revelación de Baeva en los medios de comunicación.