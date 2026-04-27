Mario Bautista sufre lesión tras derrota por nocaut contra Aaron Mercury en Supernova Génesis 2026

El cantante e influencer mexicano Mario Bautista se posicionó entre las tendencias de redes sociales tras su participación en el Supernova Génesis 2026, pero la atención se centró en su derrota por nocaut contra Aaron Mercury y la presunta lesión que mostró en una radiografía de su mano.
Después del combate, Bautista publicó en X (antes Twitter) una imagen de la radiografía donde se observa una anomalía en el nudillo del dedo índice de su mano derecha, acompañada del mensaje: "Mi nudillo salió del chat. Duró más mi entrada ALV. Pinche Aaron Mercury, sí te gusta agárrate a vergazos". La publicación generó preocupación entre sus seguidores, quienes comentaron sobre su estado de salud.
Minutos después, el influencer eliminó el post sin ofrecer mayores explicaciones, dejando incierto el tipo exacto de lesión. En declaraciones posteriores, agradeció el apoyo de sus fans y reconoció la contundente victoria de su rival, diciendo: "Como Aaron lo dijo: el objetivo era ganar, no dañar. Le deseo pronta recuperación".
Hasta el momento, ni el equipo de Mario Bautista ni los organizadores de Supernova Génesis han brindado información adicional sobre la condición médica del cantante ni sobre la salud de Aaron Mercury, quien tampoco ha emitido comentarios al respecto.
El evento contó con seis peleas de boxeo amateur entre creadores de contenido, cantantes e influencers, destacándose la participación de Kim Shantal, quien compitió en dos ocasiones como sustituta por problemas de salud de otras competidoras.