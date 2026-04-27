Mario Bautista sufre lesión tras derrota por nocaut contra Aaron Mercury en Supernova Génesis 2026

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El influencer y cantante mexicano Mario Bautista perdió por nocaut ante Aaron Mercury en el evento Supernova Génesis 2026 y, tras la pelea, reveló una posible lesión en el nudillo del dedo índice de su mano derecha.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 08:56 AM.