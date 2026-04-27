Megan Thee Stallion pone fin a su relación con Klay Thompson tras presunta infidelidad

La cantante Megan Thee Stallion confirmó oficialmente la terminación de su relación con el ala-pívot de los Dallas Mavericks, Klay Thompson, mediante un comunicado difundido por la agencia PEOPLE el sábado 25 de abril. En el mensaje, la artista explicó que la confianza, la fidelidad y el respeto son valores no negociables y que, al verse comprometidos, no existe un camino viable para continuar.
“Tomé la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto no son negociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no existe un verdadero camino hacia adelante. Estoy tomando este tiempo para priorizarme y avanzar con paz y claridad”, declaró Megan.
La ruptura se dio a conocer después de que la rapera publicara en sus historias de Instagram una serie de mensajes que aludían a una supuesta infidelidad del deportista. En dichos textos, la artista escribió: “Infidelidad, me hiciste convivir con toda tu familia como si estuviéramos construyendo una vida juntos… y luego te dio ‘miedo’”. Añadió que había apoyado a Thompson durante sus cambios de humor y la temporada de baloncesto, pero que él ahora dudaba de su capacidad para ser monógamo, lo que la llevó a solicitar un “verdadero descanso”.
Si bien en la publicación no se mencionó explícitamente a Klay Thompson, la pareja había hecho pública su relación desde enero de 2025, cuando Megan concedió una entrevista a PEOPLE y describió el vínculo como inesperado y “una de las primeras veces en la que me he sentido realmente cómoda”.
Durante el último año, la relación se consolidó mediante múltiples apariciones conjuntas: fotos en Instagram, una imagen frente al espejo donde Thompson la sostenía por la cintura, y eventos públicos como el Inaugural Pete & Thomas Foundation Gala en Nueva York (julio de 2025). En febrero, el jugador regaló a la artista un automóvil de lujo por su cumpleaños y la acompañó en un viaje de celebración, gestos que Megan agradeció públicamente.
En marzo, volvió a compartir una fotografía cotidiana junto a Thompson, reforzando la percepción de una relación estable. Sin embargo, la reciente declaración de la rapera indica que la confianza se ha erosionado, poniendo fin a una etapa que había sido muy visible en los medios y en redes sociales.
Con la ruptura, Megan Thee Stallion anunció que se enfocará en su bienestar personal, buscando “paz y claridad” mientras continúa con su carrera musical.