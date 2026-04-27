Megan Thee Stallion pone fin a su relación con Klay Thompson tras presunta infidelidad

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La rapera Megan Thee Stallion anunció el 25 de abril la ruptura con el jugador de baloncesto Klay Thompson, citando la falta de confianza, fidelidad y respeto como motivos decisivos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:08 AM.