¡Viva México! Pedro Pascal emociona al público con la playera de la Selección en la CCXP 2026

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El actor Pedro Pascal sorprendió a los asistentes de la CCXP México 2026 al aparecer en el panel de The Mandalorian & Grogu con una playera de la Selección Nacional, provocando ovaciones y lágrimas. Su gesto, junto a Jon Favreau y el pequeño Grogu, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la convención.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:34 AM.