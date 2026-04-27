¡Viva México! Pedro Pascal emociona al público con la playera de la Selección en la CCXP 2026

Pedro Pascal, el protagonista de "The Mandalorian", desató la locura en la CCXP México 2026 al presentarse con una playera de la Selección Mexicana, visiblemente conmovido, y recibir una ola de gritos y lágrimas del público.
El panel, celebrado en el Centro Banamex, contó con la presencia de Jon Favreau y el icónico personaje Grogu, y sirvió como escenario para revelar avances exclusivos de la próxima película de la saga. Desde su llegada, el actor fue recibido con celulares en alto, cánticos de su nombre y una ovación que duró varios minutos.
Pascal, con la camiseta tricolor al pecho, tomó el micrófono para agradecer a los fans, grabar el momento y expresar su orgullo por representar a México en un evento de talla internacional. "Me siento honrado de estar aquí, con mi gente, y de llevar los colores de nuestra selección", declaró entre lágrimas.
La espontaneidad del gesto y la cercanía del actor con el público generaron una gran repercusión en redes sociales, convirtiéndose en el tema más viral de la jornada. Los asistentes, muchos de ellos fanáticos de Star Wars, describieron la escena como "un momento histórico" y "una muestra de la pasión mexicana".
El panel también sirvió para presentar los últimos avances de la película, que promete unir la narrativa de "The Mandalorian" con nuevos personajes y escenarios. La combinación de exclusivas cinematográficas, la presencia de Pascal y la emotiva muestra de patriotismo consolidaron la edición 2026 de la CCXP como un referente para el fandom latinoamericano.
Con la convención aún en marcha, se espera que otros eventos y sorpresas continúen alimentando la expectación de los seguidores de la franquicia en México y el resto de América Latina.