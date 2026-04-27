25 millones para callar el pasado: el oscuro giro en la película de Michael Jackson

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El director Antoine Fuqua y el productor Graham King obtuvieron un aumento conjunto de 25 millones de dólares en sus honorarios después de que la película “Michael” tuviera que re‑grabar y suprimir secuencias relacionadas con la demanda civil de 1993 contra el cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 08:35 AM.