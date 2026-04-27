25 millones para callar el pasado: el oscuro giro en la película de Michael Jackson

Según un informe de Bloomberg, el director Antoine Fuqua y el productor Graham King recibieron un incremento total de 25 millones de dólares respecto a los pagos pactados inicialmente para la película biográfica “Michael”. El ajuste se originó por la necesidad de eliminar y volver a filmar escenas que abordaban la acusación de abuso sexual presentada en 1993 contra Michael Jackson.
El contrato original establecía una remuneración de 10 millones de dólares para Fuqua y 6 millones para King. Tras los cambios de guion y la reprogramación de rodaje, Fuqua obtuvo un adicional de 15 millones y King 10 millones más, bajo la premisa de que los nuevos costos formaban parte de un anticipo contra la película.
Un portavoz de King explicó que la re‑producción obligó a posponer otros proyectos y que los pagos fueron incorporados al nuevo presupuesto. “Graham King trabajó en la película durante siete años; al tener que volver a producción, se ajustó el presupuesto y se incluyó este anticipo”, señaló.
El guion inicial incluía una secuencia ambientada en 1993, cuando el artista fue acusado por Jordan Chandler. En ella, se mostraba a Michael observando su reflejo bajo luces policiales y la llegada de investigadores a Neverland Ranch. Dicha escena fue descartada porque una cláusula del acuerdo civil de 1993 prohibía mencionar a la familia Chandler en cualquier adaptación audiovisual, cláusula que no había sido detectada durante la revisión preliminar del guion.
La detección tardía de la restricción legal obligó a la producción a re‑grabar varias semanas de material y a reorganizar el calendario, lo que generó los pagos adicionales. Bloomberg indicó que los equipos legales del patrimonio de Jackson fueron quienes identificaron la cláusula después de que las escenas ya hubieran sido filmadas.
“Michael”, protagonizada por Jaafar Jackson, se estrenó el 24 de abril de 2026 y cubre la trayectoria del cantante hasta 1988, omitiendo los eventos de 1993 y posteriores. El director Fuqua había mencionado que el montaje original iniciaba con el registro policial en Neverland, pero esa apertura quedó fuera del corte final.
El caso civil de 1993 concluyó con un acuerdo económico estimado en 25 millones de dólares, mientras que la investigación penal se cerró por falta de cooperación del denunciante. El patrimonio de Michael Jackson sigue negando las acusaciones, que han sido objeto de múltiples procesos legales y documentales, incluido el polémico “Leaving Neverland” de 2019.