Sonará la Banda en el AVA Amphitheater

Casino Del Sol continúa ampliando la cartelera 2026 del AVA Amphitheater con una importante presentación de música regional mexicana, al anunciar que Banda El Recodo, Los Recoditos y Banda El Mexicano subirán al escenario el sábado 30 de mayo de 2026.
Encabezado por Banda El Recodo —fundada en 1938 por Don Cruz Lizárraga y nombrada en honor a El Recodo, Sinaloa— el concierto aporta un importante valor histórico y refuerza la capacidad del AVA Amphitheater para programar artistas consolidados con gran relevancia cultural. El cartel también incluye a Los Recoditos, fundados en Mazatlán en 1989 por músicos vinculados a Banda El Recodo, así como a Mi Banda El Mexicano, agrupación originaria de Mazatlán cuyos inicios se remontan a 1973 y cuya posterior evolución ayudó a definir su identidad dentro de la era de la tecnobanda.
El concierto de tres agrupaciones reúne un sólido atractivo para el público, una fuerte conexión cultural y un formato ideal para el mercado de música regional mexicana del sur de Arizona.
Con el AVA Amphitheater como un recinto al aire libre con capacidad para 5,000 personas que presenta artistas de reconocimiento nacional, esta contratación refuerza la estrategia de entretenimiento de Casino Del Sol de ofrecer una programación diversa que conecta con las audiencias principales de Tucson, al mismo tiempo que fortalece el atractivo general del resort.
Este espectáculo también representa otra importante incorporación de música latina al calendario 2026 del AVA, consolidando su papel como un activo clave de entretenimiento para la propiedad y un punto de atracción constante para asistentes locales y regionales. Los boletos ya están a la venta. Para más información y compra de boletos, visite: https://www.casinodelsol.com/event/banda-el-recodo-banda-los-recoditos-banda-el-mexicano