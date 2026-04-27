Verónica Castro recibe el Premio Leyenda en la tercera edición de los Premios Aura 2026

Verónica Castro recibió el Premio Leyenda de los Premios Aura 2026, entregado por Eugenio Derbez, quien había sido galardonado en ediciones anteriores. El reconocimiento celebra los 60 años de carrera de la actriz, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano.
Castro ingresó al escenario escoltada por los directivos del certamen, Raúl Ferráez y Diego Plaza, y fue recibida con una emotiva ovación de los presentes: nominados, invitados y colegas se pusieron de pie para rendirle tributo.
La ceremonia, organizada por Grupo Milenio, abrió con la interpretación de Enamorada por Vivir Quintana y continuó con un medley de Kalimba. Tras el homenaje a Castro, se presentó el musical Mentiras, que también obtuvo premios durante la velada.
Entre los galardones más destacados de la noche: