Verónica Castro recibe el Premio Leyenda en la tercera edición de los Premios Aura 2026

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La actriz Verónica Castro fue honrada con el Premio Leyenda por sus 60 años de trayectoria en el entretenimiento, reconocimiento entregado por Eugenio Derbez durante la tercera edición de los Premios Aura, evento que celebra la excelencia de las series de streaming en español.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/04/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 27/04/2026 09:03 AM.