Ariana Grande regresa con “Petal”, su octavo álbum inspirado en la adversidad

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La cantante estadounidense anunció el 28 de abril de 2026 el lanzamiento de su nuevo disco, “Petal”, que llegará a los oyentes el 31 de julio bajo Republic Records. El trabajo, coescrito y producido con Ilya Salmanzadeh, surge de una “grieta en lo frío, duro y desafiante”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 10:23 AM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 12:12 PM.