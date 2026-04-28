Ariana Grande regresa con “Petal”, su octavo álbum inspirado en la adversidad

En un comunicado oficial publicado este martes 28 de abril, Ariana Grande reveló que su octavo álbum de estudio se titulará Petal y estará disponible a partir del 31 de julio de 2026 a través de Republic Records. El proyecto constará de 12 canciones, según la página de preventa en Spotify, y fue coescrito y producido junto al productor sueco‑persa Ilya Salmanzadeh, conocido artísticamente como Ilya, con quien la artista colaboró previamente en Eternal Sunshine (2024).
Grande describió el disco con una metáfora poética: “Algo que está lleno de vida y que crece entre las grietas de algo frío, duro y desafiante”. La portada, en blanco y negro, muestra a la cantante con el cabello suelto –una rareza frente a su icónica cola alta– y una sonrisa directa a la cámara, reforzando la idea de renacimiento.
El anuncio se dio después de que la intérprete de “We Can’t Be Friends” insinuara nueva música el 8 de abril, compartiendo imágenes desde el estudio y un mensaje en su línea telefónica oficial, Brighter Days: “Estamos contando los 8s… ¡ups! Quiero decir, los días”.
El éxito de Eternal Sunshine, que debutó en el número uno del Billboard 200 y colocó dos sencillos en la cima del Hot 100 (“Yes, And?” y “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”), eleva las expectativas sobre Petal. Al igual que en el álbum anterior, el núcleo creativo recae en Ilya Salmanzadeh, productor vinculado a Max Martin y responsable de éxitos para Taylor Swift y Sam Smith. Su relación con Grande se remonta a “Problem” (2014) y se ha consolidado como uno de los pilares de su sonido pop.
El nuevo disco llega tras un periodo de intensa actividad fuera de la música: la artista protagonizó la adaptación cinematográfica de Wicked, obtuvo el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop junto a Cynthia Erivo, y participó en el tráiler de Focker‑in‑Law, cuarta entrega de la franquicia “La familia de mi novia”.
Paralelamente, Grande iniciará la Eternal Sunshine Tour el 8 de junio, con fechas hasta el 1 de septiembre, incluyendo diez presentaciones en Londres. Aunque la gira se anunció originalmente para apoyar a Eternal Sunshine, la incorporación de material de Petal a mitad del recorrido es probable, marcando su primera gira mundial desde 2019.
El anuncio contrasta con declaraciones previas de la cantante, quien había insinuado una posible reducción de su actividad musical para enfocarse en la actuación. En el pódcast “Las Culturistas” afirmó: “Siempre voy a hacer música. Siempre voy a salir al escenario, pero no creo hacerlo al ritmo que lo he hecho durante los últimos diez años”. En noviembre de 2025, añadió que la gira podría ser “un último hurra, por ahora”.