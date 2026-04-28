Julio César Chávez lamenta la petición de Yolanda Andrade de reabrir caso de desaparición forzada

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El excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, expresó su preocupación por las declaraciones de la presentadora Yolanda Andrade, quien solicitó al gobernador de Sinaloa reabrir el caso de desaparición forzada de tres jóvenes en Las Quintas, vinculado a su medio hermano Rommel Andrade. Chávez defendió la libertad de expresión de su amiga pero señaló que sus comentarios fueron inoportunos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 08:28 AM.