Julio César Chávez lamenta la petición de Yolanda Andrade de reabrir caso de desaparición forzada

Julio César Chávez reaccionó este 28 de abril de 2026 a la transmisión en vivo de la presentadora Yolanda Andrade, quien pidió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reabrir el caso de desaparición forzada de tres jóvenes ocurrido en junio de 1996 en el sector Las Quintas de Culiacán.
Andrade, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) diagnosticada a finales de 2025, dirigió su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiéndole "ponerse los pantalones" para frenar la violencia en el estado y cuestionó la ausencia de justicia, corrupción e impunidad.
El caso, que se acerca a sus tres décadas, sigue sin resolverse. Los familiares de Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández denuncian opacidad y presunto tráfico de influencia que habría retrasado la investigación, pese a que el expediente supera las 40 mil hojas.
En el programa, Andrade solicitó que el caso no sea archivado y que se instruya al gobernador para reabrir la indagatoria, devolviendo el tema a la agenda pública. Sin embargo, personas cercanas a la comunicadora, incluido Chávez, consideraron que sus declaraciones fueron desafortunadas.
Chávez, quien ha sido una constante en la vida de Andrade desde los años noventa, manifestó: "Yo respeto las opiniones de cada persona, ¿me entiendes? Yolanda es mi hermana, es mi amiga y al ratito voy a hablar con ella". Añadió que le preocupa el estado de ánimo de la presentadora: "No tenía por qué sacar esas declaraciones. A lo mejor en su estado anímico, cómo se encontraba, la sacó en un momento crítico".
La relación entre Chávez y Andrade se remonta a su lucha contra adicciones en la década de los 90 y principios del 2000, cuando el exboxeador creó una estructura de apoyo para personas con problemas de dependencia. Desde 2024, el excampeón acompaña a la comunicadora en su batalla contra la ELA.
El episodio que desencadenó la desaparición forzada se remonta a una fiesta en la casa de Rolando Andrade, donde los tres jóvenes fueron detenidos por una patrulla municipal y entregados a la seguridad familiar de los Andrade. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Familias y defensores de derechos humanos siguen exigiendo justicia, recordando que la desaparición forzada es delito de lesa humanidad y que la falta de avances se atribuye a nexos políticos entre la familia Andrade, el exgobernador Renato Vega y el entonces presidente Ernesto Zedillo.
Con casi treinta años sin respuestas, la petición de Yolanda Andrade a la presidenta Sheinbaum y al gobernador Rocha Moya mantiene viva la demanda de que la impunidad sea erradicada en Sinaloa.