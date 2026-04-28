Ed Sheeran revela que sufre culebrilla antes de iniciar el Loop Tour en Latinoamérica

El artista británico Ed Sheeran, de 35 años, confirmó a través de su cuenta de Instagram que ha estado padeciendo culebrilla –herpes zóster– durante el último mes. "He tenido culebrilla durante el último mes, no se lo desearía a nadie, pero ya estoy en recuperación", escribió el cantante, añadiendo que la enfermedad le provocó erupciones dolorosas pero que su estado de salud mejora.
Según la Clínica Mayo, el herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela‑zóster, que permanece latente en el organismo y puede reaparecer décadas después, sobre todo en personas mayores de 50 años. Aunque rara vez es mortal, la condición puede generar dolor intenso y molestias cutáneas.
A pesar del diagnóstico, Sheeran anunció que su próxima presentación será en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana, marcando el inicio del tramo latinoamericano de su Loop Tour. "Recomenzar el Loop Tour en una semana, no puedo esperar para volver a eso, nos vemos allí, gente querida", manifestó en la misma publicación.
El músico también reveló que se rapó la cabeza como símbolo de un nuevo comienzo personal. "Quería raparme para significar un nuevo comienzo. Hay muchos nuevos comienzos en mi vida en este momento. Me encanta, estoy pensando en mantenerlo así", explicó.
El anuncio de su salud llega después de que Sheeran compartiera la recuperación de su esposa, Cherry Seaborn, quien fue operada para extirpar un tumor canceroso y está embarazada de su segunda hija. El artista detalló en el podcast "Friends Keep Secrets" que la pareja tiene dos hijas: Lyra, de 5 años, y Jupiter, de 3.
Además de la cuestión médica, el cantante ha sido noticia por su transformación física y de hábitos en los últimos cinco años. En una entrevista para la revista Men’s Health, Sheeran confesó haber dejado de fumar, reducir el consumo de alcohol y adoptar una rutina de ejercicio que incluyó Pilates Reformer, pesas y running, logrando perder 14 kilos.
El Loop Tour, que inició en enero de 2026, continuará hasta diciembre, con una pausa de dos meses en la agenda de conciertos. La gira llevará a Sheeran por diversas ciudades de América Latina, consolidando su presencia en la región tras la recuperación de su salud y los cambios personales que ha experimentado.