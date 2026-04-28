Ed Sheeran revela que sufre culebrilla antes de iniciar el Loop Tour en Latinoamérica

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El cantante británico Ed Sheeran anunció en Instagram que lleva un mes con herpes zóster, también conocido como culebrilla, y que, pese a la dolencia, retoma su gira Loop Tour con una presentación en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 12:18 PM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 12:51 PM.