Galilea Montijo contempla su retiro: ¿cuándo y a qué se dedicará?

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La conductora de Televisa reveló en el programa “Hoy” que planea retirarse de la televisión dentro de cinco o seis años, y comentó que le gustaría emprender un negocio propio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 12:17 PM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 01:04 PM.