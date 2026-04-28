Galilea Montijo contempla su retiro: ¿cuándo y a qué se dedicará?

En la emisión matutina del 28 de abril del programa Hoy, Galilea Montijo, una de las caras más reconocidas de Televisa, abrió una conversación sobre el futuro profesional de sus compañeros de set, incluyendo a Andrea Legarreta, Tania Rincón, Martha Figueroa y Paul Stanley. Tras preguntarles si habían pensado en su vida después de la televisión, la conductora tomó la palabra para compartir sus propias reflexiones.
Montijo, nacida el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco, y con una trayectoria que se remonta a los años noventa, declaró que se está dando un horizonte de cinco o seis años para decidir su retiro, siempre “si Dios quiere”. Añadió que, una vez concluida su etapa como presentadora, le gustaría iniciar un negocio propio, expresando su intención de “pagar lo que quiero y poner un changarro”.
La colega Tania Rincón puntualizó que los planes de retiro de Galilea no son inminentes, sino que se proyectan a futuro. Sin embargo, Montijo reiteró que, como ocurre con cualquier persona que alcanza cierta edad, es natural cuestionarse sobre el próximo capítulo de la vida.
Hasta el momento, la conductora no ha especificado el tipo de negocio que desea emprender, pero su comentario sugiere una transición hacia el mundo del comercio o la hostelería, manteniendo su presencia pública de forma diferente.
Esta entrevista se produce mientras Galilea sigue al frente de programas emblemáticos como Hoy y La Casa de los Famosos México, consolidándose como una figura clave del entretenimiento mexicano.