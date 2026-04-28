Fallece Gerry Conway, creador del Punisher y leyenda del cómic

Gerry Conway, uno de los guionistas más influyentes de la historia de Marvel y creador del antihéroe Punisher, falleció a los 73 años. La noticia fue anunciada por Dan Buckley, presidente de Marvel Comics, a través de un comunicado oficial.
Conway nació en Brooklyn en 1952 y comenzó a trabajar en la industria del cómic mientras aún era adolescente. Su estilo, que incorporó tonos oscuros y de terror, le permitió crear personajes como Man‑Thing y Werewolf by Night, ampliando los límites del género superheroico.
Su aporte más recordado es la creación de Frank Castle, alias Punisher, introducido en The Amazing Spider‑Man. El personaje, motivado por la venganza tras la pérdida de su familia, rompió con la visión tradicional del héroe y abrió la puerta a narrativas más crudas y complejas, convirtiéndose en un referente del antihéroe moderno y en una figura recurrente en cómics, series y películas.
Hasta el momento no se han divulgado los detalles de la causa de su muerte; se espera que en los próximos días se publique información adicional.
Gerry Conway deja un legado que sigue influyendo a nuevas generaciones de escritores y lectores, consolidándose como una de las grandes leyendas del cómic contemporáneo.