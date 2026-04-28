Fallece Gerry Conway, creador del Punisher y leyenda del cómic

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El guionista estadounidense Gerry Conway, autor de personajes icónicos como Punisher, Man‑Thing y Werewolf by Night, murió a los 73 años. La noticia fue confirmada por Dan Buckley, presidente de Marvel Comics, y se esperan más detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 08:51 AM.