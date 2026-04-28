Jimmy Kimmel defiende su broma sobre Donald y Melania Trump como "simple chiste"

El comediante y conductor Jimmy Kimmel sostuvo este lunes que su reciente parodia sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, fue "una broma muy suave" y no una incitación al asesinato, después de que el mandatario exigiera su despido.
En el programa Jimmy Kimmel Show, transmitido por ABC, Kimmel explicó: "Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben".
La polémica surgió a raíz de una parodia que Kimmel realizó la semana anterior, en la que simuló ser el animador de la cena anual de periodistas que cubren la Casa Blanca. En ese segmento, el presentador comentó: "Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante". La expresión "expectante" en inglés puede significar tanto "esperando algo" como "embarazada", lo que generó la controversia.
Melania Trump calificó la broma como "retórica de odio y violencia" que "pretende dividir" a Estados Unidos y solicitó a la cadena ABC que tomara medidas. Donald Trump, por su parte, describió el chiste como "un despreciable llamado a la violencia" y pidió el despido de Kimmel.
Kimmel reiteró su rechazo a la retórica de odio y violencia, diciendo: "Creo que un buen punto de partida sería hablar del tema con tu marido", comentario que provocó el aplauso del público.
El programa de Kimmel ya había sido suspendido el año pasado por comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk, asesinado en septiembre.