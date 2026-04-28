Jimmy Kimmel defiende su broma sobre Donald y Melania Trump como "simple chiste"

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El presentador del ‘Jimmy Kimmel Show’ aclaró que su sátira sobre el presidente estadounidense y la primera dama fue una broma ligera y no una llamada a la violencia, tras la petición de despido de Donald Trump y la condena de Melania Trump.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 12:16 PM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 01:30 PM.