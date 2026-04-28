Nathan Chasing Horse, actor de “Danza con lobos”, condenado a cadena perpetua

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El actor Nathan Chasing Horse fue sentenciado a cadena perpetua en Nevada tras ser hallado culpable de 13 cargos de agresión sexual, incluidos delitos contra menores de 16 años. La sentencia exige al menos 37 años antes de solicitar libertad condicional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 09:34 AM.