Nathan Chasing Horse, actor de “Danza con lobos”, condenado a cadena perpetua

El actor Nathan Chasing Horse, conocido por su papel en la película Danza con lobos de Kevin Costner, fue condenado a cadena perpetua por una corte de Nevada el lunes 27 de abril. Un jurado de Las Vegas lo declaró culpable de 13 de los 21 cargos que enfrentaba, la mayoría por agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, incluidos menores de 16 años.
Durante el juicio de 11 días, varias víctimas relataron ante el tribunal cómo el acusado, bajo la apariencia de líder espiritual, se aprovechó de la confianza de mujeres que buscaban sanación o ayuda médica. La fiscal Bianca Pucci describió una “red de abusos” tejida por Chasing Horse a lo largo de casi dos décadas.
Una de las denunciantes, Corena Leone‑LaCroix, contó que tenía 14 años cuando el actor le dijo que debía perder la virginidad para salvar a su madre enferma de cáncer, amenazándola con consecuencias fatales si hablaba. Otra víctima, Siera Begaye, reveló que sufrió un embarazo ectópico como consecuencia de la agresión y que ahora lucha por reconstruir su vida.
La jueza Jessica Peterson, al dictar sentencia, señaló que el acusado “se aprovechó de la confianza y la espiritualidad de estas mujeres, y las manipuló para su propia satisfacción personal”. La condena establece que Chasing Horse deberá cumplir al menos 37 años antes de poder solicitar libertad condicional, aunque se le otorgó crédito por 1 184 días de prisión ya cumplidos desde su arresto en 2023.
El fiscal del condado de Clark, William Rowles, declaró que el veredicto envía un mensaje claro de que la explotación y el abuso no serán tolerados, sin importar la fama o la supuesta autoridad espiritual del agresor. Además de la sentencia en EE. UU., Chasing Horse enfrenta denuncias en Canadá, donde se reactivó un caso de 2018 en Columbia Británica y sigue vigente una orden de arresto en Alberta.