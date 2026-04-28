Pedro Sola critica a Laura Zapata por su paso por La Casa de los Famosos

Pedro Sola lanzó una fuerte crítica a Laura Zapata a través de su cuenta de X, cuestionando la decisión de la actriz de participar en La Casa de los Famosos de Telemundo. "¿Para qué te dejaste contratar, amiga? Yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad", escribió el conductor de Ventaneando el 28 de abril de 2026.
Laura Zapata, expulsada del programa hace dos semanas, respondió de inmediato: "Es una gran experiencia. Mi espacio, mis reglas, mi juego. Y el que no lo entienda… que opine desde fuera, que ahí es donde le toca". La actriz defendió su postura, subrayando que la percepción negativa proviene de quienes no forman parte del proyecto.
El intercambio se produce cuando La Casa de los Famosos se acerca a su recta final y la producción anunció la incorporación de Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Sandra Itzel como nuevos participantes. Para algunos seguidores, la llegada de Herrera representa la sustitución de Zapata, quien lideró el equipo "Guerreros de la Luz" durante su estancia.
Durante su paso por el reality, Zapata protagonizó varios enfrentamientos, entre ellos con Oriana Marzoli, a quien acusó de tomar sus bromas como ofensas personales, y con Kunno, a quien llamó "traidor". Su estilo frontal y polémico, característico de sus papeles de villana en telenovelas, generó gran atención en redes sociales y dividió la opinión del público.
Laura Zapata fue eliminada el 13 de abril de 2026, sorprendente para la audiencia pese a su trayectoria artística. Al salir, manifestó su inconformidad, señalando que su rival directo, Eduardo Antonio "El divo de Placetas", debió ser expulsado por considerarlo falso y grosero. La actriz sigue activa en X, apoyando a su equipo y manteniendo contacto con sus seguidores.