Pedro Sola critica a Laura Zapata por su paso por La Casa de los Famosos

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El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, atacó a Laura Zapata por su participación en el reality de Telemundo, calificándola de "asquerosidad". La actriz replicó defendiendo su experiencia y señalando que la crítica proviene de quien observa desde fuera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/04/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 09:31 AM.