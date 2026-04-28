Taddei declara imposible la simultaneidad de elecciones federales y judiciales en 2027

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que es “materialmente imposible” celebrar de forma simultánea las elecciones federales y la elección judicial en 2027. Señaló que separar ambos procesos es la única vía para evitar el doble gasto y pidió una audiencia con ambas cámaras del Congreso para exponer las limitaciones legales y operativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 28/04/2026 08:48 AM.