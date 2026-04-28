Taddei declara imposible la simultaneidad de elecciones federales y judiciales en 2027

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que el Consejo General se reunirá con el Congreso de la Unión para explicar por qué resulta "materialmente imposible" llevar a cabo simultáneamente las elecciones federales y la elección judicial en 2027. Según la funcionaria, la única forma de evitar un gasto doble es separar ambos procesos.
Taddei recordó que, aunque el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, ha sugerido que el INE realice todas las votaciones en una misma casilla para ahorrar recursos, la normativa actual lo imposibilita. La reforma judicial prohíbe la participación de partidos políticos en la renovación del Poder Judicial, mientras que la certeza de las elecciones ordinarias depende de esa participación.
En la reunión se discutirán dos propuestas que no fueron incluidas en el proyecto de reforma: posponer la elección judicial a octubre de 2027, una vez concluida la campaña electoral, o trasladarla a 2028. Ambas opciones fueron descartadas en el llamado "plan B", pero podrían reconsiderarse en futuras reformas que están tramitándose en la Cámara de Diputados y el Senado.
La consejera subrayó que la proyección de 174 mil casillas para la elección federal tendría que duplicarse para la judicial, lo que implicaría un gasto doble. Además, destacó que la reutilización de materiales (urnas, mamparas) y la capacitación del personal no son suficientes para compensar los costos adicionales.
Otro de los argumentos de Taddei es la imposibilidad operativa de gestionar dos campañas simultáneas. En la elección judicial de 2025, el INE no pudo ofrecer espacio a todas las candidaturas en radio y televisión; con la participación de los partidos políticos en 2027, la saturación sería aún mayor. Asimismo, la prohibición a los partidos de promover candidaturas judiciales durante la campaña electoral complicaría la logística en terreno.
La consejera también recordó que la intervención del Senado en la designación de candidaturas generó problemas operativos y limitó la capacidad del INE para diseñar boletas adecuadas. Por ello, insiste en que la separación de procesos es la única vía para garantizar la certeza y la legalidad de ambos comicios.
Finalmente, Taddei indicó que, de acuerdo con las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, existe la intención de modificar la fecha de la elección judicial; de concretarse, la fecha límite de mayo para aprobar cambios quedaría sin efecto. Las consejerías del INE continuarán el debate en privado y esperan una reunión con el Congreso antes de que concluya el periodo de sesiones, ya sea esta semana o en una sesión extraordinaria.