Casper regresa en serie live‑action de Disney+ con Steven Spielberg como productor ejecutivo

Disney+ anunció que está en desarrollo una serie live‑action basada en el icónico personaje de la cultura pop, Casper: El fantasma amistoso. La iniciativa, que forma parte de la estrategia de la plataforma para reforzar su catálogo de fantasía y entretenimiento familiar, contará con la participación de Steven Spielberg como productor ejecutivo, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores del personaje.
El proyecto está liderado por los creadores de la exitosa serie Goosebumps para la misma plataforma, Rob Letterman y Hilary Winston. Aunque la serie se encuentra en una fase temprana de desarrollo y aún no se ha publicado una sinopsis oficial, los responsables la describen como una “adaptación moderna del clásico cuento”.
Una de las características más llamativas es el giro tonal que se propone: lejos del enfoque infantil tradicional, la nueva versión adoptará un tono más oscuro y misterioso, similar al estilo de producciones recientes como Wednesday. El objetivo es actualizar la historia para nuevas audiencias, manteniendo la esencia de Casper pero explorando temáticas de crecimiento emocional, duelo y amistad con mayor profundidad.
El vínculo de Spielberg con el personaje no es nuevo. En 1995, el director participó como productor ejecutivo de la película Casper, impulsando una visión que combinaba comedia, fantasía y drama familiar, y que destacó por el uso pionero de efectos digitales para crear al fantasma mediante CGI. Esa película se consolidó como un clásico de la década de los 90 y sentó precedentes en la industria.
La nueva serie de Disney+ buscará retomar esa innovación, pero con recursos tecnológicos actuales que permitirán una representación más realista y emotiva del personaje. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, la producción se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma en el género de fantasía familiar.