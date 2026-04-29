Casper regresa en serie live‑action de Disney+ con Steven Spielberg como productor ejecutivo

...

Disney+ desarrollará una nueva serie live‑action de “Casper: El fantasma amistoso”, con Steven Spielberg como productor ejecutivo. La producción, a cargo de Rob Letterman y Hilary Winston, apuesta por una versión más oscura y contemporánea del clásico, sin sinopsis oficial disponible.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:38 PM.