Fallece la modelo brasileña Ana Luiza Mateus tras caer del piso 13

La comunidad de certámenes de belleza y sus seguidores se vistió de luto tras conocerse la muerte de Ana Luiza Mateus, joven brasileña de 29 años que representaba al estado de Bahía en el concurso Miss Cosmo Brasil, programado para finales de año.
Según informaron medios locales como CNN Brasil y G1, la modelo y psicóloga cayó desde el piso 13 de un edificio de apartamentos en el barrio de Barra da Tijuca el pasado 22 de abril. La policía encontró su cuerpo en el área de servicios del inmueble y, de inmediato, detuvo a su pareja, Endreo Cunha, bajo sospecha de feminicidio.
Testigos declararon que la pareja había mantenido una discusión el día anterior al accidente, lo que motivó la intervención policial. Sin embargo, pocas horas después de su arresto, Cunha fue hallado sin vida en su celda. Las autoridades investigan la causa, considerando la hipótesis de un suicidio por asfixia.
La División de Homicidios de la Policía de la Capital continúa tomando declaraciones a los testigos y recopilando pruebas para esclarecer los hechos.
Por su parte, la organización del certamen Miss Cosmo Brasil emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de la fallecida y solicitó a la sociedad reflexionar sobre la violencia de género.
Ana Luiza Mateus, además de su faceta como modelo, ejercía como psicóloga y utilizaba sus redes sociales para compartir contenido sobre estilo de vida y belleza, ganándose una considerable cantidad de seguidores.
El caso ha generado un amplio debate en Brasil sobre la seguridad de las mujeres y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del feminicidio.