Fallece la modelo brasileña Ana Luiza Mateus tras caer del piso 13

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Ana Luiza Mateus, 29 años, representante del estado de Bahía en Miss Cosmo Brasil, murió el 22 de abril al caer desde un apartamento de 13 pisos en Barra da Tijuca, Brasil. Su pareja, Endreo Cunha, fue arrestada por presunto feminicidio y halló muerto en su celda horas después.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:18 AM.