Fallece Luis Alberto Riolobos Sobich, actor de "La Rosa de Guadalupe"

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El actor Luis Alberto Riolobos Sobich, conocido por sus papeles en "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Bienvenidos a la familia", murió el 17 de abril tras una larga lucha contra una enfermedad renal. La familia solicitó asistencia con ropa blanca y recaudó fondos insuficientes en GoFundMe para cubrir gastos médicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:57 AM.