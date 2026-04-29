Fallece Luis Alberto Riolobos Sobich, actor de "La Rosa de Guadalupe"

El mundo artístico nacional está de luto tras el fallecimiento de Luis Alberto Riolobos Sobich, actor que se hizo popular por sus interpretaciones en series como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Bienvenidos a la familia. La noticia fue confirmada por sus familiares el pasado 17 de abril a través de sus redes sociales, acompañada de un comunicado que indica los detalles de los servicios funerarios.
Según el mensaje familiar, el último deseo del intérprete fue que los asistentes vistan ropa blanca durante la ceremonia. Hasta el momento, ni La Rosa de Guadalupe ni Como dice el dicho han emitido declaraciones oficiales al respecto.
El fallecimiento de Luis Alberto Riolobos Sobich deja un vacío en la industria televisiva mexicana, donde su talento y carisma fueron reconocidos por colegas y espectadores.