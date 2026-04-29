Lady Gaga hace cameo en “El diablo viste a la moda 2” y aporta tres temas al soundtrack

Lady Gaga confirmó su presencia en “El diablo viste a la moda 2”, una de las sorpresas más comentadas desde que se la vio en el set de rodaje en Milán. La cantante aparece en un cameo breve pero estratégico, integrado en una escena de alto perfil dentro de un evento de moda que forma parte del universo de la revista Runway.
En los clips filtrados, Gaga se muestra en la pasarela interpretando “Shape of Woman”, una de las tres canciones que ha creado para la película. La actuación se sitúa en medio de una gala donde el personaje de Miranda Priestly (interpretado por Meryl Streep) la observa desde su camerino, generando un intercambio que subraya la rivalidad y el glamour del mundo fashion.
El cameo no avanza la trama central; funciona como un elemento visual y sonoro que refuerza la ambientación de la película, mostrando cómo las celebridades influyen directamente en la narrativa del sector de la moda. La participación de Gaga se limita a este momento de pasarela y a su interacción con Priestly, sin afectar el desarrollo de los personajes principales.
En conclusión, el cameo de Lady Gaga aporta brillo y relevancia cultural a “El diablo viste a la moda 2”, aunque su rol se mantiene como una aparición puntual destinada a realzar la estética del film.