Lady Gaga hace cameo en “El diablo viste a la moda 2” y aporta tres temas al soundtrack

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La estrella pop aparece brevemente en la secuela de la saga de moda, interpretando “Shape of Woman” durante una pasarela y colaborando en la banda sonora con tres canciones, entre ellas “Runway” junto a Doechii. Su participación, aunque llamativa, no altera la trama principal, pero refuerza la conexión entre la industria del espectáculo y la moda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 02:49 PM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:51 PM.