Netflix busca a Poncho de Nigris tras el éxito de Ring Royale

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El creador de contenido regiomontano Poncho de Nigris confirmó que la plataforma de streaming Netflix lo ha contactado para una posible colaboración, tras el impacto mediático del evento de boxeo Ring Royale. A pesar de haber registrado pérdidas económicas, el espectáculo le ha abierto puertas en el mercado audiovisual internacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 09:56 AM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:11 AM.