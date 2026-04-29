Netflix busca a Poncho de Nigris tras el éxito de Ring Royale

Netflix se acercó a Poncho de Nigris, una de las figuras más reconocidas de la farándula mexicana, con el objetivo de explorar una posible alianza tras el éxito del evento de boxeo Ring Royale. El empresario y creador de contenido, que ha mantenido una presencia constante en televisión y redes sociales, declaró que la plataforma de streaming ya lo ha buscado para "checar los números" y evaluar una colaboración que mantenga a la audiencia pegada a la pantalla.
Ring Royale, concebido por Nigris como un espectáculo de peleas entre celebridades, logró captar la atención del público a pesar de contar con un único patrocinador y generar pérdidas financieras para su organizador. El evento, sin embargo, consolidó a Poncho de Nigris como un promotor de contenido de alto impacto, lo que despertó el interés de Netflix para potencialmente producir o distribuir formatos similares.
En declaraciones recientes, Nigris comentó que la conversación con la plataforma se dio después de la transmisión de "Supernova", otro proyecto televisivo en el que participó. "Vamos a checar los números después de que pase este Supernova", afirmó, aludiendo a la necesidad de demostrar la capacidad de retener a la audiencia durante largas franjas horarias, un reto que considera crucial para cualquier propuesta de contenido.
El creador también revivió la polémica surgida con la influencer Karely, quien formó parte de "Supernova". Nigris subrayó que no guarda rencor alguno hacia la celebridad, dejando clara su disposición a colaborar con distintos talentos del medio.
Si bien el futuro de la posible alianza con Netflix aún está por definirse, la iniciativa subraya la creciente tendencia de plataformas internacionales de streaming a buscar talentos locales con capacidad de generar contenido de alto atractivo y de mantener a la audiencia enganchada durante extensos periodos.