Fallece Roger Sweet, creador de He‑Man, a los 91 años

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Roger Sweet, el diseñador que dio vida a He‑Man y sentó las bases de la franquicia Masters of the Universe, murió el 29 de abril de 2026 en un centro de cuidados en Washington. Su esposa lanzó una campaña de recaudación que superó la meta, mientras la industria del entretenimiento reflexiona sobre su legado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/04/2026 10:16 AM.
En Espectáculos y editada el 29/04/2026 10:22 AM.