Fallece Roger Sweet, creador de He‑Man, a los 91 años

Roger Sweet, el ingeniero de juguetes que transformó una figura de arcilla en el icónico He‑Man, falleció esta mañana a los 91 años en un centro especializado para trastornos de la memoria. Su esposa, Marlene Sweet, confirmó el deceso a través del medio estadounidense TMZ.
El éxito generó spin‑offs como She‑Ra, The New Adventures of He‑Man y múltiples reinvenciones en los años 2000 y 2020, incluida la próxima película de acción real programada para el 5 de junio de 2026.
Con su partida, el mundo del entretenimiento pierde a uno de sus artífices más discretos, cuyo trabajo sigue inspirando a generaciones de fanáticos y profesionales del diseño de juguetes.