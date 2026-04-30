Alessandra Rosaldo descarta cirugías estéticas y abre la puerta a un regreso a las telenovelas

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En una entrevista con el programa Hoy, la cantante y actriz confirmó que no se ha sometido a procedimientos estéticos desde 2017 y que se siente cómoda con su aspecto actual. Asimismo, manifestó su interés por retomar la actuación en telenovelas, pese a que proyectos recientes no se han concretado por su residencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 01:47 PM.
En Espectáculos y editada el 02/05/2026 09:37 AM.