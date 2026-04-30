Alessandra Rosaldo descarta cirugías estéticas y abre la puerta a un regreso a las telenovelas

Alessandra Rosaldo, conocida por su paso por el dúo Sentidos Opuestos y por su matrimonio con Eugenio Derbez, habló este lunes en el programa Hoy sobre dos temas que generan constante especulación en los medios: su supuesta realización de cirugías estéticas y la posibilidad de volver a las telenovelas.
Por ahora, la artista mantiene su foco principal en la música, pero dejó abierta la posibilidad de reincorporarse a la pantalla chica cuando las condiciones lo permitan.
Alessandra Rosaldo se muestra firme en su postura respecto a los procedimientos estéticos, priorizando la naturalidad y la comodidad personal, mientras que su deseo de regresar a la televisión sigue latente, aguardando el momento oportuno para materializarse.