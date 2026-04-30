Alessandra Rosaldo denuncia la difusión irresponsable de la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo, cantante y actriz, calificó de “irresponsable” la publicación de la cifra de 30 millones de dólares que el portal Celebrity Net Worth atribuye al patrimonio neto de su esposo, Eugenio Derbez. La declaración se realizó durante la conferencia de prensa en la que se anunció el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional, programado para el 12 de agosto.
Rosaldo explicó que esas estimaciones, sin respaldo documental, pueden inducir a la opinión pública a creer que la suma está disponible en una cuenta bancaria, lo cual dista mucho de la realidad. “Es muy delicado, porque ponen cantidades exorbitantes y la gente puede creer que eso tienes en el banco. No hay nada más lejano de la realidad que eso”, manifestó entre risas, aunque con evidente molestia.
La artista añadió que la difusión de datos no verificados coloca a cualquier figura pública en una situación de vulnerabilidad: “Me parece peligroso, un poco irresponsable manejar esa información y darla por hecho cuando no lo es”. En declaraciones previas, Rosaldo ya había pedido a medios y portales digitales que ejerzan mayor mesura al publicar estimaciones patrimoniales.
El caso de Derbez, conocido por su trayectoria en programas como XHDRBZ y La familia P. Luche, ilustra un patrón frecuente en el ecosistema digital, donde sitios especializados publican cifras sin fundamento y las presentan como verificadas, distorsionando la percepción pública y generando riesgos para los involucrados.
Paralelamente, Rosaldo y su compañero Chacho Gaytán anunciaron con entusiasmo el regreso de Sentidos Opuestos al “Coloso de Reforma”. El concierto incluirá todos los éxitos del dúo y representa una de las presentaciones más esperadas del año en la escena musical mexicana.