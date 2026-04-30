Alessandra Rosaldo denuncia la difusión irresponsable de la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

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La cantante y actriz advirtió que publicar cifras no verificadas sobre el patrimonio de su esposo, Eugenio Derbez, es irresponsable y vulnera la seguridad de las figuras públicas, mientras anuncia el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 30/04/2026 11:50 AM.