Alexis Ayala confirma su divorcio de Cinthia Aparicio y revela la causa

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El actor Alexis Ayala anunció su separación definitiva de Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio, indicando que la decisión fue tomada por la actriz tras una profunda reflexión sobre su vida en pareja.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 11:47 AM.
En Espectáculos y editada el 30/04/2026 12:50 PM.