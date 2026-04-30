Alexis Ayala confirma su divorcio de Cinthia Aparicio y revela la causa

Alexis Ayala confirmó oficialmente su divorcio de Cinthia Aparicio en una entrevista concedida a la revista Caras. El reconocido villano de telenovelas declaró que "estamos separados Cinthia Aparicio y yo", y explicó que la ruptura fue iniciativa de su esposa, quien decidió poner fin al matrimonio después de analizar su relación.
El actor no ofreció detalles sobre los motivos específicos que llevaron a Aparicio a tomar la decisión, ni indicó la fecha exacta en que comenzaron a vivir separados. Sin embargo, aseguró que se siente "bien y tranquilo" con la resolución y que ha encontrado consuelo en sus hijas durante esta nueva etapa de soltería.
Por su parte, Cinthia Aparicio aún no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, publicó una historia en Instagram que varios internautas interpretaron como una indirecta relacionada con la separación.
La pareja se conoció en 2021 durante la grabación de la telenovela Si nos dejan, iniciaron una relación amorosa, anunciaron su compromiso en 2022 y contrajeron matrimonio civil en junio de 2023 en la Ciudad de México. La noticia del divorcio marca el fin de una unión que duró poco más de tres años.
Esta información está en desarrollo y se actualizará conforme se conozcan nuevos detalles.