Christian Nodal dedica mensaje sobre la familia y aviva rumores de conflicto con sus padres

...

Durante su presentación del 26 de abril en el Lienzo Charro de Ezequiel Montes, Querétaro, Christian Nodal lanzó un emotivo discurso sobre la familia que ha sido interpretado como una indirecta a sus padres, en medio de un proceso legal por supuesta falsificación de firmas y la renovación de la marca “Christian Nodal”.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 01:48 PM.
En Espectáculos y editada el 02/05/2026 10:26 AM.