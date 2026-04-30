Christian Nodal dedica mensaje sobre la familia y aviva rumores de conflicto con sus padres

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, ofreció el pasado domingo 26 de abril un concierto en el Lienzo Charro de Ezequiel Montes que ha generado gran revuelo en redes sociales. Además de la actuación musical, el artista dedicó un mensaje a su familia que muchos internautas interpretan como una indirecta a sus padres, Jaime González y … (nombre de la madre), con quienes mantiene un proceso legal por presunta falsificación de firmas en contratos con Universal Music.
En el discurso, Nodal expresó: “Me puedo montar en La México y así como me monté hoy aquí en Ezequiel Montes…”. La frase, aunque incompleta, fue acompañada de un agradecimiento al público y una reflexión sobre la importancia de los seres queridos, lo que provocó una división de opiniones entre sus seguidores: algunos mostraron empatía y apoyo, mientras que otros lamentaron la posible distancia entre el cantante y sus progenitores.
El video del momento se viralizó en plataformas de fans y generó cientos de comentarios. Simultáneamente, se reavivaron los rumores sobre la relación entre Nodal y sus padres, alimentados por la falta de apariciones conjuntas en los últimos meses y por la disputa legal que involucra la supuesta falsificación de firmas en contratos discográficos.
Paralelamente, se confirmó que Jaime González renovó el registro de la marca “Christian Nodal” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Según el programa Ventaneando, la solicitud, presentada el 26 de mayo, no implica un cambio de titularidad, sino la actualización de tres aspectos del registro, proceso que sigue en revisión.
Hasta la fecha, ni Christian Nodal ni sus padres han emitido declaraciones oficiales sobre el conflicto legal ni sobre el mensaje pronunciado en el concierto. La situación continúa bajo la lupa de los medios y del público, que espera una aclaración definitiva.