Fiscalía de Los Ángeles revela motivo del asesinato de Celeste Rivas en caso del cantante D4vd

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La Fiscalía presentó pruebas que indican que el rapero David Anthony Burke, conocido como D4vd, mató a la menor de 14 años, Celeste Rivas Hernández, para ocultar una relación sexual ilícita que amenazaba su carrera musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 30/04/2026 09:32 AM.