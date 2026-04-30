Fiscalía de Los Ángeles revela motivo del asesinato de Celeste Rivas en caso del cantante D4vd

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles reveló este miércoles un documento que detalla el móvil del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, atribuido al cantante emergente D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.
Según la acusación, Burke, de 21 años, habría asesinado a la menor el 23 de abril 2025, dos días antes del lanzamiento de su primer álbum, para evitar que la relación sexual que mantenía con ella, iniciada cuando ella tenía 13 años y él 18, se hiciera pública y dañara su incipiente carrera.
La investigación se sustenta en mensajes de texto, fotografías explícitas y registros de viajes que demuestran que la relación comenzó cuando Rivas tenía apenas 11 años. Los padres de la joven la reportaron desaparecida en febrero de 2024; aunque brevemente regresó a casa, la mayor parte del año siguió conviviendo con Burke, viajando a Las Vegas, Londres y Texas.
El 22 de abril de 2025, la pareja mantuvo una discusión telefónica que, según la Fiscalía, culminó con la muerte de Rivas la noche siguiente. Burke habría enviado un Uber para trasladarla a su domicilio, donde la acuchilló, desmembró y ocultó el cuerpo en bolsas dentro del maletero de su vehículo. La pericia halló que compró sierras, una pala, bolsas de cadáver y una piscina inflable para facilitar el desmembramiento.
Los restos de la menor fueron encontrados en septiembre de 2025 en el estacionamiento de un Tesla del cantante, en estado de descomposición. Dos dedos con tatuajes vinculados a Burke aún no han sido recuperados.
Burke se declaró “no culpable” y sus abogados sostienen que no causó la muerte de Rivas. Sin embargo, el juez lo mantuvo detenido sin derecho a fianza y enfrenta la pena de muerte si es hallado culpable. El caso volverá a los tribunales el 12 de mayo de 2026.