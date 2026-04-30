José Ramón Fernández levanta dedo medio al himno del América en entrevista

José Ramón Fernández provocó una fuerte reacción en redes al levantar el dedo medio al concluir la reproducción del himno del Club América durante una entrevista en el canal de YouTube de Escorpión Dorado, acompañada por Juan Pablo Fernández. El gesto, captado en vivo, se difundió rápidamente y generó miles de comentarios y memes en plataformas digitales.
El creador de contenido de Escorpión Dorado había puesto el himno del América como parte de la conversación, lo que desencadenó la respuesta inmediata del comunicador. Tras la canción, Fernández, conocido por su estilo directo y crítico, expresó su descontento con el gesto, provocando risas en el estudio y una oleada de reacciones entre aficionados y críticos del fútbol mexicano.
Esta conducta no es aislada; Fernández ha mantenido durante décadas una postura abierta y antiamericanista, la cual ha explicado como una respuesta profesional a su contexto laboral inicial. Su trayectoria incluye pasos por TV Azteca y ESPN, donde se destacó por cuestionar prácticas del fútbol nacional y, en particular, por criticar al América y a sus dirigentes.
Durante la entrevista, el periodista recordó tensiones pasadas con figuras como Guillermo Cañedo, vinculadas a su crítica al conjunto azulcrema. El gesto, aunque breve, reavivó el debate sobre la vigencia de su estilo provocador y su influencia en el periodismo deportivo contemporáneo.
Para algunos seguidores, el acto confirma la coherencia de Fernández con su historial antiamericanista; para otros, representa una actitud innecesariamente provocadora. Lo que es indiscutible es que José Ramón Fernández volvió a situarse en el centro de la conversación digital, demostrando que su figura sigue siendo un referente influyente en el análisis del fútbol en México.