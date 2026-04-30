José Ramón Fernández levanta dedo medio al himno del América en entrevista

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El periodista deportivo José Ramón Fernández generó polémica al mostrar el gesto obsceno del dedo medio tras escuchar el himno del Club América durante una entrevista en el canal de YouTube de Escorpión Dorado. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, reavivando el debate sobre su histórica postura antiamericanista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 03:03 PM.
En Espectáculos y editada el 02/05/2026 10:18 AM.